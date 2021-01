Oppo i OnePlus będą jak Xiaomi i Redmi? Firmy łączy coraz więcej

Oppo i OnePlus to firmy, które łączy wspólna historia, grupa kapitałowa i… niewiele więcej. Wkrótce może się to zmienić, a telefony obydwu marek będą do siebie tak bardzo podobne, jak nierzadko bywa w przypadku sprzętu Xiaomi i Redmi.

Oppo i OnePlus to marki należące do koncernu BBK Electronics, a za powstanie OnePlus odpowiadają ludzie wcześniej związani z Oppo. Mimo tego obydwaj producenci zachowywali dużą niezależność, a tworzeniem nowych urządzeń i wprowadzaniem ich na rynek zajmowały się całkiem oddzielne zespoły ludzi. Przed długi czas telefony Oppo i OnePlus pod wieloma względami różniły się od siebie i zachowywały unikatowe cechy. W zeszłym roku to zaczęło się zmieniać, teraz ten proces się pogłębi.

Oppo i OnePlus połączyły swoje działy R&D

Jak wynika z najnowszych doniesień z rynku chińskiego, Oppo i OnePlus połączyły swoje działy badań i rozwoju sprzętu, odpowiedzialne za projektowanie nowych smartfonów. Proces ten rozpoczął się jeszcze w grudniu 2020 r. i zakończył na początku stycznia, jednak dopiero teraz firmy oficjalnie to potwierdziły.

Co to oznacza w praktyce? Może dojść do sytuacji, że już całkowicie znikną unikatowe cechy, którymi wciąż jeszcze różniły się telefony Oppo i OnePlus, a nowe modele obydwu marek będą technicznie tymi samymi urządzeniami, ale z różnymi logotypami i nazwami.

Zwiastun takiej strategii mieliśmy już w przypadku smartfonów Oppo A53s i OnePlus Nord N100, które są dokładnie tym samym urządzeniem, różnią się jedynie logotypami, kolorami obudowy i oprogramowaniem. Ze względu na coraz większą konkurencję na rynku, firmy będą zmuszane do minimalizowania kosztów i współdzielenia technologii i produktów.

To zresztą nie pierwsze działania, zbliżające te marki. Pół roku temu Pete Lau, CEO w OnePlus, objął dodatkową funkcję menedżerską w OPLUS – firmie inwestorskiej, która nadzoruje marki OnePlus i Oppo, a także Realme.

OnePlus zapewnia, że pozostanie samodzielnym producentem, jednak tutaj nasuwa się pewna analogia rynkowa. Firmy Xiaomi i Redmi też formalnie są niezależnymi producentami, podobnie jak Poco. W praktyce wszystkie te trzy marki to po prostu Xiaomi, a te same telefony wychodzą na różnych rynkach albo jako Xiaomi, albo jako Redmi, albo też – Poco. Wiele wskazuje na to, że Oppo i OnePlus czeka taki sam scenariusz, przy czym to ta pierwsza firma, jako większy gracz, będzie dominować.

Jedyny pozytyw dla fanów marki OnePlus to dalsza niezależność jej działu rozwoju oprogramowania, co oznacza, że przyszłe telefony firmy będą pracowały pod kontrolą OxygenOS, a nie ColorOS. Być może jednak też do czasu...

Źródło tekstu: Phone Arena, Android Authority