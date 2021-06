OnePlus Nord N200 – taki będzie nowy tani telefon z 5G

OnePlus szykuje nowy budżetowy smartfon, model Nord N200. Ostatnie publikacje Evana Blassa na Twitterze ujawniły specyfikację i wygląd nadchodzącego urządzenia.

Jeśli wierzyć rewelacjom ujawnionym za pomocą Twittera, OnePlus Nord N200 będzie wyposażony w 6,49-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, z małym otworem w narożniku, mieszczącym obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.0). Potrójny zestaw aparatów znajdzie się na tylnym panelu, złożony z głównej jednostki o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2), które będą towarzyszyć dwa aparaty o rozdzielczości 2 Mpix (do zdjęć makro i monochromatyczny czujnik głębi).

Nadchodzący smartfon ma być napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 480, wspieranym przez 4 GB RAM-u LPDDR4x i 64 GB pamięci masowej UFS 2.i. Tę ostatnią będzie można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD (do 256 GB). Telefon zaoferuje łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC. Do tego gniazda USB-C i Jack 3,5 mm oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 18 W. Nad całością ma czuwać oprogramowanie OxygenOS, bazujące na systemie Android 11.

Źródło zdjęć: Evan Blass (Twitter)

Źródło tekstu: Evan Blass (Twitter)