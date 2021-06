Samsung Galaxy S21 FE opóźniony - nie ma pewności jak bardzo

Okazuje się, że kolejne nadchodzące urządzenie Samsunga będzie opóźnione. Tym razem będzie to Samsung Galaxy S21 FE.

Już kilkukrotnie informowaliśmy o tym, że trwa kryzys na rynku układów. Niestety, ale są one coraz ciężej dostępne. Nic zatem dziwnego, że o powrocie do gry rozmawia nawet tak odległa od branży Unia Europejska. W branży mobilnej najnowocześniejsze układy produkuje tajwański TSMC i koreański Samsung. Niestety, problemy są tak duże, że Koreańczycy muszą opóźnić debiut Samsunga Galaxy S21 FE. Tym samym dołączy on do tabletu Samsung Galaxy Tab S7 FE. Klątwa ciąży nad tegoroczną serią FE...

Telefon najprawdopodobniej nie wszedł nawet do produkcji. Smartfon miał co prawda oficjalnie pojawić się za dwa miesiące, ale Samsung w ostatniej chwili zaczął anulować zamówienia na kolejne części. Niestety, ale oznacza to, że sam producent nie jest pewny, kiedy będzie mógł wydać telefon. Poprzednik sprzedał się bardzo dobrze, sytuacja musi być zatem naprawdę trudna. Przecieki mówią, że Samsung chciałby przesunąć wszystko na wrzesień, ale nie jest to pewny termin. W najgorszym wypadku Samsung zrezygnuje z urządzenia. Niestety ta opcja też ma być brana pod uwagę.

