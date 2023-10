Nokia ustanawia nowy rekord świata w szybkości przesyłania danych

Nokia ogłosiła ustanowienie dwóch nowych rekordów świata w szybkości podwodnej transmisji danych za pomocą światłowodu. Jeden dotyczy połączenia na dystansie równym odległości z Tokio w Japonii do Seattle w USA – to niemal 8 tysięcy kilometrów.

Nokia Bell Labs ustanawia nowy rekord świata w szybkości transoceanicznego przesyłania danych, która wyniosła 800 Gb/s na dystansie 7865 km, a to wszystko przy użyciu pojedynczej długości fali światła. Wskazana wyżej odległość odpowiada w przybliżeniu dystansowi dzielącemu Tokio od Seattle i jest dwukrotnie większa od odległości na jaką obecnie można transmitować dane z podobną przepustowością. Nowy rekord został ustanowiony w laboratorium Nokia Bell Labs w Paris-Saclay we Francji.

Drugi rekord jest mniej okazały, jeśli chodzi o odległość, ale wygląda imponująco, gdy popatrzymy na szybkość. Nokia Bell Labs oraz Alcatel Submarine Networks (ASN) ustanowiły przepustowość netto na poziomie 41 Tb/s na dystansie 291 km w systemie transmisji niepowtarzalnej w paśmie C. Niepowtarzalne systemy działające w paśmie C są powszechnie stosowane do łączenia wysp i platform morskich ze sobą oraz z samym lądem. Poprzedni rekord dla tego typu systemów to 35 Tb/s na tym samym dystansie. Rekord został pobity w ośrodku badawczym ASN, również w Paris-Saclay.

Laboratoria Nokia Bell Labs i Alcatel Submarine Networks osiągnęły oba rekordy świata dzięki innowacyjnym technologiom zapewniającym większą szybkość transmisji. Wyższe szybkości transmisji oznaczają większą przepustowość danych i umożliwią przyszłym systemom optycznym osiągnięcie tej samej prędkości na danej długości fali na znacznie większe odległości. W przypadku systemów niepowtarzających się w paśmie C, wyższa szybkość transmisji umożliwiłaby dostawcom usług łączącym wyspy lub platformy morskie osiągnięcie większej przepustowości przy mniejszej liczbie urządzeń nadawczo-odbiorczych i bez dodawania nowych pasm częstotliwości.

Badania stojące za opisanymi wyżej dwoma rekordami będą miały znaczący wpływ na następną generację podwodnych systemów transmisji optycznej. Podczas gdy przyszłe wdrożenia światłowodów podmorskich będą wykorzystywać nowe technologie światłowodowe (wielomodowe i wielordzeniowe), istniejące podmorskie sieci światłowodowe mogą wykorzystywać transceivery nowej generacji o wyższej szybkości transmisji, aby zwiększyć ich wydajność oraz zapewnić im długoterminową rentowność.

Dzięki wyższym szybkościom transmisji możemy bezpośrednio połączyć większość kontynentów świata z przepustowością 800 Gb/s na poszczególnych długościach fal. Wcześniej odległości te były nie do pomyślenia dla tej pojemności. Co więcej, nie spoczywamy na naszych osiągnięciach. Ten rekord świata to kolejny krok w kierunku transmisji podmorskiej nowej generacji z szybkością terabitów na sekundę na poszczególnych długościach fal.

– powiedział Sylvain Almonacil, inżynier ds. badań w Nokia Bell Labs

Te postępy badawcze pokazują, że możemy osiągnąć lepszą wydajność w porównaniu z istniejącą infrastrukturą światłowodową. Niezależnie od tego, czy te systemy optyczne przecinają świat, czy łączą wyspy archipelagu, możemy wydłużyć ich żywotność.

– powiedział Hans Bissessur, lider Unrepeated Systems Group w ASN

Zobacz: Apple dogaduje się z Nokią. Chodzi o patenty

Zobacz: Multimedia Polska do podziału. Vectra oddzieli światłowody od usług

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Nokia