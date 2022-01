Numer 225601600 nęka Polaków. Odebrać czy nie – obie opcje to kłopoty

Numer 225601600 może oznaczać kłopoty zarówno z aparatem państwowym, jak i oszustami. To, czy należy go odebrać, zależy od konkretnej sytuacji.

Numer 225601600 to jeden z tych, które słusznie wydają się znane. Należy bowiem do infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Niestety to tylko jedna strona medalu.

Jak donoszą użytkownicy Telepolis.pl, co zresztą znajduje potwierdzenie w raporcie CSIRT KNF z minionego czwartku, wspomniany numer jest coraz częściej wykorzystywany przez oszustów fałszujących identyfikator dzwoniącego. Ci, działając pod pretekstem weryfikacji, usiłują wyłudzać poufne dane.

❗Bądźmy ostrożni i uczulajmy rodzinę i przyjaciół❗ https://t.co/pYu9njEAM9 — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) January 20, 2022

Sprawa jest skomplikowana, bo – w odróżnieniu chociażby od wielu infolinii bankowych – numer ZUS faktycznie jest wykorzystywany przez instytucję również do inicjowania kontaktu.

Na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa ZUS może skierować osobę przebywającą na L4 na badanie do lekarza orzecznika lub konsultanta. A jeśli wezwany na stawi się na żądanie, wstrzymane zostać mogą wypłaty środków.

Rzecz jasna, wtedy też do gry wchodzi numer 225601600. Mając tę świadomość, oszuści ze sfałszowanym identyfikatorem dzwonią do Polaków i wypytują o wrażliwe dane takie jak PESEL.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych tego nie robi. To znaczy, istotnie zdarza mu się zadzwonić, szczególnie do osób zarejestrowanych na Platformie Usług Elektronicznych. Niemniej jednak dzwoni z jasną informacją, bez wieloetapowej weryfikacji po drodze.

Nie zalecamy więc blokowania numeru 225601600, ale ostrożność przy kontaktach z nim jest już wskazana.

