Kraków: Netia uruchomi centrum danych. Kupiła je od Onetu

Netia kupiła od Ringer Axel Springer Polska centrum danych w Krakowie — informuje Puls Biznesu.

Netia kupiła od RASP centrum danych, z którego korzystała grupa Onet. Strony potwierdziły, że transakcja miała miejsce, ale nie znamy jeszcze jej kwoty. Jedno jest pewne — takich przejęć będzie coraz więcej.

Centrum danych zostało uruchomione w 2009 roku. Obiekt ma ponad tysiąc metrów kwadratowych i jest w czołówce polskich komercyjnych data center. Według danych firmy Audytel z 2018 roku rynek jest bardzo rozdrobniony, ale jego rozwój doprowadzi do konsolidacji i kolejnych przejęć. W Polsce łączna powierzchnia centrów danych wynosi łącznie ponad 100 tys. metrów kwadratowych (stan na rok 2018), przy czym tylko 65 obiektów ma więcej niż 200 metrów kwadratowych. Do 10 największych graczy należy tylko 45 proc., większość jest w rękach małych podmiotów.

Netia rozwija NetiaNext, rośnie w segmencie ICT

Kupno kolejnego centrum danych to element strategii NetiaNext. Netia od trzech lat konsekwentnie rozwija się na rynku zaawansowanych rozwiązań ICT. Padło na Kraków, gdyż Netia na południu Polski nie miała dotychczas żadnego większego obiektu, a w centrum kraju ma już trzy. W połowie 2019 roku zostało uruchomione nowe data center NetiaNext w Grodzisku Mazowieckim. Rzecznik Netii Karol Wieczorek zaznaczył, że te centra danych są komercyjnym sukcesem, a Kraków to dobra baza do zdobywania nowych klientów NetiaNext.

W chwili pisania artykułu grupa Onet wciąż korzystała z centrum danych. Trwa migracja systemów do innego rozwiązania. Agnieszka Skrzypek-Makowska z RASP poinformowała, że do czasu zakończenia przeprowadzki Onet będzie korzystał z centrum danych jako partner Netii.

Źródło tekstu: Puls Biznesu