Motorola startuje z testami AI. Są też dostępne dla Polaków

Motorola wystartowała z programem moto ai beta, który daje możliwość testowania najnowszych rozwiązań sztucznej inteligencji na wybranych modelach smartfonów producenta. Nadchodzące funkcje moto ai można sprawdzić także w Polsce – wystarczy zarejestrować się w programie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sztuczna inteligencja moto ai jest już dostępna na większości smartfonów Motorola. Odpowiada między innymi za ulepszanie zdjęć oraz za optymalizację wydajności baterii i pracy ekranu.

Moto ai ułatwia również codzienne korzystanie z urządzeń, na przykład dostarczając użytkownikom dodatkowe możliwości personalizacji. Wraz z kolejnymi odsłonami usługi wprowadzane są nowe funkcje, a program moto ai beta powstał po to, aby zaprezentować możliwości sztucznej inteligencji szerszemu gronu użytkowników i przyspieszyć jej rozwój.

Nowości w moto ai beta

Opinie i wrażenia zebrane w ramach beta testów moto ai będą mieć wpływ na kierunek rozwoju sztucznej inteligencji w smartfonach Motorola. Osoby, które zdecydują się zarejestrować w programie, jako pierwsze otrzymają dostęp do zaawansowanych funkcji moto ai – takich jak Catch me up, Pay attention i Remember this.

Catch me up – funkcja, która pozwala być zawsze na bieżąco, dostarczając przygotowanego z pomocą sztucznej inteligencji podsumowania wiadomości oraz powiadomień. Niezależnie od tego na jak długo użytkownik odłoży swój smartfon, aby odpocząć od ekranu, otrzyma krótkie i treściwe podsumowanie tego, co w tym czasie się wydarzyło.

Pay attention – rozwiązanie, które eliminuje konieczność robienia notatek podczas spotkań i prowadzonych rozmów, pomagając użytkownikowi skupić się na kluczowych wątkach. Po włączeniu nagrywania moto ai rejestruje, a następnie podsumowuje spotkanie w formie łatwych do przyswojenia notatek i punktów.

Remember this – inteligentny towarzysz oraz wirtualny asystent, który pozwala zapisać ważne momenty na smartfonie. Moto ai analizuje zdjęcia oraz zrzuty ekranu, interpretując je i zapisując w prywatnym dzienniku użytkownika. Dodając kolejne zdjęcia lub zrzuty ekranu, można tworzyć szerszy kontekst, który pozwala sztucznej inteligencji na głębszą interpretację danego wątku.

Użytkowcy dodatkowo otrzymują do dyspozycji nowo zaprojektowany, łatwo dostępny pasek wyszukiwania. Pozwala on szybko znaleźć informacje w sieci oraz ułatwia korzystanie z aplikacji i kontaktów. Daje on również dostęp do nowych zakładek oraz dziennika użytkownika. Nowe funkcje moto ai można także wywołać za pomocą przyporządkowanego im nowego gestu moto.

Jak wziąć udział w otwartym programie beta testów moto ai?

Obecnie w programie moto ai beta mogą wziąć udział użytkownicy smartfonów: motorola edge 50 ultra, razr 50 ultra oraz razr 50.

W pierwszej fazie beta testów usługa dostępna jest w trzech językach: angielskim, hiszpańskim oraz portugalskim – użytkownicy z Polski mogą więc testować nowe rozwiązania, wybierając jeden z tych języków. Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz zarejestrować się w programie wystarczy odwiedzić stronę https://www.motorola.com/pl/moto-ai.

Zobacz: Motorola stawia na AI. Circle to Search i Gemini Live już dostępne

Zobacz: ThinkPhone25 by Motorola debiutuje w Polsce. Wytrzymały i bezpieczny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl), Motorola

Źródło tekstu: Motorola