Motorola stawia na AI. Circle to Search i Gemini Live już dostępne

Motorola, w ścisłej współpracy z firmą Google, wprowadza funkcję Circle to Search do smartfonów Edge 50 Ultra i RAZR 50 Ultra. To innowacyjne rozwiązanie pozwalające na wyszukiwanie informacji bez opuszczania aktywnej aplikacji.

Wyobraź sobie, że możesz zaznaczyć dowolny obiekt na ekranie i natychmiast uzyskać o nim informacje z wyszukiwarki Google. Właśnie tak działa Circle to Search (zakreśl, by wyszukać). Funkcja, oparta na gestach ekranowych, identyfikuje zaznaczone obiekty, teksty, a nawet muzykę. Bez względu na to, czy przeglądasz zdjęcia, oglądasz film, czy korzystasz z aplikacji, Circle to Search może dostarczć Ci potrzebnych informacji w mgnieniu oka.

Jak to działa?

Wystarczy przytrzymać przycisk ekranu głównego lub przycisk nawigacji i zakreślić interesujący Cię obiekt. Circle to Search automatycznie rozpozna go i wyświetli wyniki wyszukiwania Google. To świetna funkcja, przydatna w wielu różnych sytuacjach.

Dostępność

Funkcja Circle to Search jest już dostępna dla polskich użytkowników smartfonów Motorola Edge 50 Ultra i Motorola RAZR 50 Ultra. Aby z niej skorzystać, należy pobrać najnowszą aktualizację systemową. Wkrótce funkcja ta pojawi się również na modelu Motorola RAZR 50.

Gemini Live – AI na zewnętrznym ekranie

Oprócz Circle to Search, Motorola wprowadza również Gemini Live na zewnętrznych wyświetlaczach modeli RAZR 50 ultra i RAZR 50. To zaawansowane rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które umożliwia naturalną konwersację z asystentem głosowym bez konieczności otwierania telefonu. Gemini Live nie tylko odpowiada na pytania, ale również pomaga w rozwiązywaniu zadań, sugeruje pomysły i wspiera w kreatywnych procesach.

Partnerstwo pomiędzy firmami Google i Motorola ma zagwarantować dostęp do narzędzi, które mogą być przydatne nie tylko w pracy, ale także w codziennym życiu. Motorola zamierza kontynuować współpracę z amerykańskim gigantem w celu dostarczania użytkownikom kolejnych modeli swoich smartfonów jak najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Motorola

Źródło tekstu: Motorola