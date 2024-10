Masz Motorolę? Sprawdź, czy twój smartfon dostanie Androida 15

Motorola opublikowała oficjalną listę smartfonów, które otrzymają aktualizację do Androida 15. Sprawdź, czy twój model się na niej znajduje.

W zeszłym miesiącu Google wydał Androida 15. Tym samym producenci pracują już nad swoimi wersjami systemu, przygotowanymi z myślą o smartfonach. Jedną z takich firm jest kiedyś amerykańska, a aktualnie chińska Motorola. Na oficjalniej stronie producenta ukazała się już lista smartfonów, które otrzymają aktualizację do najnowszej wersji Androida.

Jakie smartfony Motorola dostaną Androida 15?

Lista smartfonów Motorola, które otrzymają Androida 15, jest dość długa. Znajdują się na niej następujące modele:

Seria Motorola Razr:

Motorola Razr (2023) / Razr 40

Motorola Razr+ (2023) / Razr 40 Ultra

Motorola Razr (2024) / Razr 50

Motorola Razr+ (2024) / Razr 50 Ultra

Seria Motorola Edge:

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2024

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Seria Motorola G:

Moto G Power 5G (2024)

Moto G 5G (2024)

Moto G Stylus 5G (2024)

Moto G34 5G

Moto G35

Moto G45

Moto G55

Moto G75

Moto G85

Seria Motorola ThinkPhone:

ThinkPhone by Motorola

ThinkPhone (2025)

Zła informacja jest taka, że Motorola nie podała żadnych ram czasowych, kiedy to aktualizacje miałby trafić do użytkowników powyższych smartfonów. Prawdopodobnie to kwestia nawet kilku miesięcy, więc lepiej uzbroić się w cierpliwość.

