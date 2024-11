ThinkPhone25 by Motorola debiutuje w Polsce. Wytrzymały i bezpieczny

Motorola wprowadza do Polski ThinkPhone25, czyli nowy smartfon łączący wysoką odporność z rozbudowanymi funkami bezpieczeństwa. Urządzenie wejdzie do oferty na początku grudnia.

ThinkPhone25 by Motorola to najnowszy model z biznesowej serii producenta, zaprojektowany wspólnie z Lenovo i inspirowany laptopami ThinkPad X1 Carbon. Jego dwie główne cechy to wysoka wytrzymałość i zwiększone funkcje bezpieczeństwa, opracowane z myślą o zastosowaniach biznesowych.

ThinkPhone25 by Motorola jest bardzo wytrzymały

Mimo niewielkiej wagi 171 g i grubości 8,1 mm ThinkPhone25 dorównuje wytrzymałością smartfonom typu rugged. Obudowa z włókien aramidowych ma charakterystyczną fakturę ułatwiającą trzymanie i zapewnia wysoką odporność na zarysowania. Według Motoroli wykorzystane tworzywo zapewnia w pewnych aspektach większą wytrzymałość niż stal.

ThinkPhone25 jest odporny na wnikanie pyłu i wody zgodnie z normą IP68. Może pracować w ekstremalnych warunkach od -30ºC do 60°C, przy wilgotności powietrza sięgającej 95%. Telefon przeszedł 14 procedur testowych według specyfikacji MIL-STD-810H, uwzględniających między innymi upadek z wysokości 1,2 m.

Wzmocniony bliźniak Edge 50 Neo

ThinkPhone25 to smartfon bardzo przypominający specyfikacją Motorolę Edge 50 Neo. Jest wyposażony w wyświetlacz pOLED SuperHD o przekątnej 6,36 cala zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 7i.

Moc do pracy dostarcza układ MediaTek Dimensity 7300, któremu pomaga 8 GB pamięci RAM LPDDR4X oraz 256 GB pamięci wewnętrznej uMCP. Smartfon obsługuje standard eSIM, zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4.

Z tyłu obudowy modelu ThinkPhone25 znalazły się trzy aparaty: główny 50 Mpix, szerokokątny 13 Mpix oraz 10 Mpix z teleobiektywem i zoomem optycznym 3x. Z przodu znalazł się natomiast aparat 32 Mpix do selfie.

Akumulator o pojemności 4310 mAh można ładować przewodowo z mocą 68 W i bezprzewodowo – z mocą 15 W.

ThinkPhone25 narzędziem biznesu

ThinkPhone25 pracuje pod kontrolą Androida 14, a producent dostarczy pięć aktualizacji systemu oraz przez 5 lat będzie wysyłać poprawki bezpieczeństwa. Użytkownicy aż do 2029 roku włącznie będą mogli liczyć na wszystkie nowe funkcje wprowadzane w systemie Android, ale także na kolejne funkcje AI.

Urządzenie wyposażone zostało w ThinkShield – pakiet udoskonalonych zabezpieczeń sprzętowych do ochrony przed cyberzagrożeniami. Wśród dostępnych rozwiązań jest także najnowsza odsłona usługi Moto Secure wspieranej przez moto ai, która działając w tle, stoi na straży prywatności użytkownika oraz poufnych danych.

ThinkPhone25 dzięki funkcjom Malware Detection oraz Phishing Detection w czasie rzeczywistym identyfikuje możliwe zagrożenia podczas korzystania z przeglądarki. Smartfon jest w stanie monitorować bezpieczeństwo sieci Wi-Fi oraz zapewnia dodatkowe rozwiązania utrudniające przełamanie zabezpieczeń blokady ekranu.

ThinkPhone25 oferuje także dodatkowe rozwiązanie Smart Connect pozwalające płynnie przełączać się pomiędzy urządzeniami – tabletem lub PC z Windows. Można przykładowo skopiować obraz lub tekst ze smartfonu i wkleić go na laptopie.

ThinkPhone25 by Motorola w Polsce od grudnia

ThinkPhone25 pojawi się w ofercie B2B na początku grudnia i wyceniony został na 2199 złotych brutto. Dostępny będzie w wariancie 8/256 GB, w zestawie sprzedażowym obejmującym komplet akcesoriów: ładowarkę, etui, zestaw słuchawkowy oraz dodatkową ochroną ekranu.

W cenie uwzględniony został pakiet Business Edition obejmujący m.in.: gwarancję rozszerzoną do 36 miesięcy, roczną licencję na usługi Moto Device Manager i Moto Software Control, usługę Moto Safe oraz certyfikat CO2 Offset (kompensację emisji dwutlenku węgla).

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańczyk (Telepolis.pl)

Źródło tekstu: Motorola