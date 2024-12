Walka z oszustami na Facebooku – wytyczne CERT Polska dla Mety

W odpowiedzi na rosnącą liczbę oszustw reklamowych na platformach społecznościowych, CERT Polska, działający w strukturach instytutu NASK, wezwał firmę Meta do wdrożenia szeregu konkretnych rozwiązań mających na celu ochronę polskich użytkowników. W opublikowanym zestawie wytycznych, eksperci z CERT Polska wskazali kluczowe działania, które powinny zostać wprowadzone na takich platformach, jak Facebook czy Instagram.

Problem oszustw reklamowych

Zespół CERT Polska zwrócił uwagę na problem, który opisał w analizie „Oszustwa reklamowe na dużych platformach internetowych”, opublikowanej 25 listopada 2024 roku. Dokument kompleksowo przedstawił metody wykorzystywane przez cyberprzestępców, którzy za pomocą fałszywych reklam okradają użytkowników. Analiza pokazała, jak łatwo oszuści mogą prowadzić swoje działania na platformach społecznościowych, narażając na straty finansowe tysiące Polaków.

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, CERT Polska zamieścił link do swojej publikacji również na Facebooku. Niestety, post został usunięty przez administrację platformy, podobnie jak materiały innych instytucji i mediów (w tym portalu TELEPOLIS.PL) zajmujących się tematem. Dopiero po interwencji CERT Polska, post został przywrócony. Nie zmienia to jednak faktu, że problem oszustw na Facebooku wciąż pozostaje nierozwiązany.

Wytyczne dla firmy Meta

W związku z zaistniałą sytuacją, CERT Polska przygotował zestaw wytycznych, które zostały przesłane firmie Meta. Proponowane rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników i zwiększenie efektywności działań platform w zwalczaniu oszustw. Kluczowe punkty obejmują:

rozbudowę zespołu polskojęzycznych moderatorów – usprawnienie moderacji treści w języku polskim oraz skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia użytkowników,

– usprawnienie moderacji treści w języku polskim oraz skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia użytkowników, wykorzystanie Listy Ostrzeżeń – integracja narzędzi CERT Polska z systemami filtrującymi Meta, co pozwoli na szybkie blokowanie podejrzanych stron,

– integracja narzędzi CERT Polska z systemami filtrującymi Meta, co pozwoli na szybkie blokowanie podejrzanych stron, transparentność biblioteki reklam – poprawa widoczności informacji na temat reklam, co umożliwi użytkownikom ocenę ich autentyczności.

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa

CERT Polska podkreśla, że sama edukacja użytkowników i ostrzeganie przed zagrożeniami nie wystarczą. Kluczowa jest współpraca platform społecznościowych z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa oraz ich proaktywne podejście do problemu.

Polacy, którzy korzystają z platform obdarzają je zaufaniem, dlatego mamy prawo oczekiwać od ich władz i administratorów, że to zaufanie nie będzie wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Żeby tak się stało potrzebujemy proaktywnej postawy u naszych partnerów. Kluczowa wydaje się w tym momencie kwestia poprawy moderacji, która pozwala na to, by oszukańcze treści trafiały do użytkowników. Wierzę, że świadomość tego jak wiele szkód wyrządzają te reklamy jest po obu stronach. Mam też poczucie, że Meta to odpowiedzialny podmiot, który podejmie zdecydowaną walkę z tym procederem. My natomiast jesteśmy gotowi współpracować. Celem powinien być wzrost bezpieczeństwa Polaków,

– powiedział Marcin Dudek, kierujący pracami CERT Polska

Wdrożenie zaleceń CERT Polska mogłoby znacząco poprawić sytuację i utrudnić działania oszustów, którzy obecnie zbyt łatwo wykorzystują luki w systemach Meta. Czy firma zdecyduje się na podjęcie kroków w tym kierunku? Czas pokaże, czy apel ekspertów spotka się z odpowiednim odzewem. Tymczasem CERT Polska nadal prowadzi działania edukacyjne, analizując zagrożenia i opracowując kolejne narzędzia, które mogą pomóc w walce z cyberprzestępczością.

Źródło zdjęć: Gil C / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CERT Polska