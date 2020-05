Kolejna uszkodzona wieża sieci komórkowej, tym razem na Lubelszczyźnie

35-letni mieszkaniec Chełma na Lubelszczyźnie odpowie za uszkodzenie wieży sieci komórkowej. Straty oszacowano na 45 tysięcy złotych, a sprawcy grozi do 5 lat więzienia.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Chełmie, w ostatni wtorek (26 maja 2020 roku) dotarło do niej zgłoszenie o uszkodzeniu wieży telefonii komórkowej w miejscowości Sielec w gminie Leśniowice. Poszkodowany oszacował straty na 45 tys. zł. W związku z tą sprawą, dzień później zatrzymano 35-letniego mieszkańca Chełma.

Jak ustalili funkcjonariusze, na przełomie kwietnia i maja sprawca za pomocą piły do cięcia metalu uszkodził konstrukcję wieży przekaźnikowej sieci komórkowej. Po zatrzymaniu mężczyzna usłyszał zarzuty i został doprowadzony do prokuratury, a także zastosowano wobec niego dozór Policji. Kodeks karny przewiduje za uszkodzenie mienia karę pozbawienia wolności do lat 5.

Nie wiemy, czy opisany powyżej wandalizm był spowodowany niechęcią do sieci 5G, czy niechęcią do telefonii komórkowej w ogóle. Ten konkretny obiekt nie miał jednak z technologią 5G nic wspólnego.

