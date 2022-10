Sieć LTE 450 MHz. PGE zmodernizuje infrastrukturę telekomunikacyjną

Polska Grupa Energetyczna ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych zlokalizowanych na obiektach spółki na potrzeby programu LTE450.

Program LTE450 wchodzi na kolejny etap. Polska Grupa Energetyczna chce zmodernizować infrastrukturę telekomunikacyjną i przystosować ją do budowanej sieci radiowej LTE 450 MHz. W tym celu należąca do grupy spółka PGE Dystrybucja ogłosiła przetarg.

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację oraz adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, włącznie z przygotowaniem dodatkowej infrastruktury technicznej do dalszej ich eksploatacji w ramach świadczenia usług łączności specjalnej sieci LTE450 na terenie działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja.

Zakres prac będzie obejmował również:

opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji lub modernizacji wież telekomunikacyjnych,

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, jeśli wymagane będą one na obecnym etapie prac,

kompleksowe wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych lub modernizacyjnych wież telekomunikacyjnych.

Więcej informacji o przetargu można znaleźć pod tym adresem.

Sieć radiowa LTE 450 MHz

Za realizację programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 roku przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci.

W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane są przetargi. W lutym 2022 roku ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego – umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE, a w marcu na komponenty sieci radiowej RAN.

Nowoczesna łączność LTE450 ma wpłynąć na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększając jej bezpieczeństwo oraz skracając czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia. W związku z tym sieć ta w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców.

Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające między innymi zdalny odczyt danych pomiarowych. Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej na przykład integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania czy rozwoju klastrów energii.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PGE