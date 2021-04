Jak polepszyć Internet dla osób starszych? Chiny chcą m.in. zakazu wyskakujących reklam

Bardzo ciekawe wiadomości dochodzą do nas z Chin. Tamtejsze władze zaczęły starania o to, by Internet był lepszym miejscem dla starszych użytkowników. Jednym z pomysłów jest zakaz wyskakujących reklam.

Kraje rozwinięte mają jeden wspólny problem. Jest nim starzenie się społeczeństwa i ciągle rosnący procentowo udział osób najstarszych wiekiem. To nie tylko wyzwania dla gospodarki, systemu zdrowotnego czy emerytalnego. To również konieczność dostosowania do nich Internetu i nowoczesnych usług. W przeciwnym razie ryzykujemy, że powstanie duża część społeczeństwa, która będzie wykluczona cyfrowo. Chiny doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego rozpoczynają wielki plan poprawy chińskiego Internetu.

W pierwszej kolejności dotyczy on 43 najczęściej używanych aplikacji i 115 stron internetowych. Działaniami objęte będą np. WeChat, TaoBao czy JD.com. Na czym polegają wysiłki chińskich władz? Przede wszystkim na powiększeniu liter czy funkcji zamiany tekstu na mowę. Chiny planują jednak też bardziej innowacyjne działania. Mianowicie zakazane będą wyskakujące reklamy. Pozostałe rodzaje nachalnych reklam będą obwarowane wieloma ograniczeniami. Władze w Pekinie szacują, że w 2030 około 25% społeczeństwa będzie starsze niż 60 lat. Również ostatnie raporty Partii Komunistycznej podkreśliły jak ważni są seniorzy. Stanowią oni bowiem aż 1/3 członków partii.

Zobacz: Od maja i Chiny ograniczą zbieranie danych przez aplikacje

Zobacz: Google trochę straci? Huawei uruchamia własną platformę reklamową

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: scmp, wł