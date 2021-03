Od maja i Chiny ograniczą zbieranie danych przez aplikacje

W zeszłym miesiącu Chiny zaczęły prace nad zmniejszeniem zbierania danych przez aplikacje. Teraz rząd ma już w pełni gotowy plan, który wejdzie w życie w maju.

Poszczególne regiony świata bardzo różnią się od siebie w kwestii podejścia do prywatności użytkowników. Najbardziej restrykcyjnie do tego podchodzi Unia Europejska i kraje będące z nią w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W USA aplikacje mogą pobierać znacznie więcej. Chiny natomiast aż do teraz były prawdziwym rajem do inwigilacji. Nie mówimy tutaj jednak o tej wymaganej przez chińskie prawo cenzurze czy śledzeniu kontaktów. Aplikacje w Państwie Środka mogły wymagać od użytkowników dosłownie wszystkiego.

Na przykład aplikacja nawigacji mogła chcieć pełnego skanu twarzy. Problemem było to, że coraz więcej osób straciło pieniądze przez niewłaściwe użycie ich danych przez firmy zbierające informacje. Niezadowolenie było tak duże, że interweniować musiały władze. Od pierwszego maja takie praktyki będą już nielegalne, Chiny dokładnie wyszczególniły jakie dane może zbierać jaka aplikacja. Producenci będą mogli zbierać tylko takie dane, które według władz są absolutnie niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Źródło tekstu: China Daily