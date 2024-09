Targi IFA mają już 100 lat. W 1991 roku pojawił się tam Samsung

Targi IFA, obchodzące w tym roku swoje 100-lecie, to jedno z najważniejszych wydarzeń technologicznych na świecie. Od skromnych początków jako wystawa radiowa, IFA przekształciła się w globalne centrum innowacji, gdzie liderzy branży, tacy jak Samsung, prezentują swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji i elektroniki użytkowej.

100 lat historii

Targi IFA, czyli Internationale Funkausstellung Berlin (Międzynarodowa Wystawa Radiowa w Berlinie), to jedno z najstarszych i największych wydarzeń technologicznych na świecie. Pierwsza edycja odbyła się w 1924 roku w Berlinie pod nazwą "Große Deutsche Funkausstellung" (Wielka Niemiecka Wystawa Radiowa) i miała na celu promowanie rozwoju radia oraz technologii komunikacyjnych. Od tego czasu targi ewoluowały, stając się platformą dla prezentacji najnowszych innowacji w dziedzinie elektroniki użytkowej, multimediów, komunikacji, sprzętu AGD oraz inteligentnych domów.

Kluczowe momenty w historii berlińskich targów:

1924: Pierwsza edycja targów, skupiająca się na technologii radiowej.

1930: Albert Einstein wygłasza przemówienie otwierające, podkreślając znaczenie rozwoju technologii radiowej dla przyszłości komunikacji i edukacji.

1932: Wprowadzenie pierwszego na świecie radia samochodowego.

1937: Prezentacja pierwszego kolorowego telewizora.

1971: Targi zostają przemianowane na Internationale Funkausstellung, co odzwierciedla ich rozszerzenie na inne technologie poza radiem i telewizją.

Po II wojnie światowej targi IFA szybko odzyskały swoją pozycję jako wiodące wydarzenie technologiczne. W latach 70. i 80. XX wieku, wraz z rozwojem elektroniki użytkowej, targi stały się miejscem premier wielu przełomowych produktów, takich jak pierwsze magnetowidy, komputery osobiste czy telewizory HD.

Samsung na targach IFA

Samsung po raz pierwszy zaprezentował swoje produkty na targach IFA w 1991 roku, zajmując skromne 43 metry kwadratowe. Od tego czasu koreańska firma nieustannie rozwijała swoją obecność na tym wydarzeniu, prezentując coraz bardziej zaawansowane technologie. W 2003 roku stoisko Samsunga zajmowało już 3600 metrów kwadratowych, a firma stała się jednym z głównych graczy na targach. Od 2014 roku Samsung zajmuje wyłącznie CityCube Berlin, prezentując swoje najnowsze innowacje na powierzchni 6000 metrów kwadratowych.

Współczesne targi IFA

Obecnie berlińska IFA to nie tylko przestrzeń do prezentacji produktów, ale także platforma dla innowacyjnych start-upów, które mają okazję zaprezentować swoje pomysły szerokiej publiczności. Podczas targów można zobaczyć najnowsze smartfony, telewizory, sprzęty audio, inteligentne urządzenia domowe, roboty kuchenne, a także innowacyjne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Internetu rzeczy (IoT).

Targi IFA są skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym profesjonalistów z branży, producentów, dystrybutorów, detalistów oraz dziennikarzy technologicznych. Jest to doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów biznesowych, zdobywania wiedzy oraz śledzenia najnowszych trendów na rynku technologii. Dla wielu osób jest to okazja, by z bliska przyjrzeć się technologicznym nowinkom, które wkrótce mogą stać się częścią ich codziennego życia.

Tegoroczne targi IFA 2024 odbędą się w dniach 6-10 września. Do Berlina, jak co roku, pojadą również przedstawiciele redakcji TELEPOLIS.PL.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Samsung