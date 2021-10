Huawei pokazuje trzy kluczowe trendy, które napędzą rozwój 5G

Huawei podczas tegorocznej edycji Global Mobile Broadband Forum przedstawił trzy kluczowe obszary rynkowe, które będą napędzać kolejny etap rozwoju technologii 5G. To usługi rzeczywistości rozszerzonej, rozwój B2B oraz projekty niskoemisyjne.

Na całym świecie działa obecnie 176 komercyjnych sieci 5G, które obsługują ponad 500 milionów abonentów. Średnia prędkość pobierania danych w tych sieciach jest około 10 razy większa niż w sieciach 4G, a to przyczyniło się w sektorze konsumenckim do szerszej adaptacji aplikacji korzystających z technologii VR (virtual reality, wirtualna rzeczywistość) czy transmisji 360º. W sektorze przedsiębiorstw na całym świecie istnieje już 10 tysięcy projektów badających zastosowania sieci 5G dla biznesu (5GtoB). Zastosowania 5G w branżach takich jak produkcja, górnictwo i porty przeszły już testy i są powielane na skalę przemysłową.

W ciągu zaledwie pięciu lat od pierwszego komercyjnego wdrożenia, 5G zapewniło konsumentom znaczną poprawę w zakresie doświadczeń mobilnych i już teraz zaczyna wzmacniać pozycję różnych gałęzi przemysłu na całym świecie. Postęp był znacznie szybszy niż się spodziewaliśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o bazę abonentów, zasięg sieci i samą liczbę nadajników 5G na rynku.

– powiedział Ken Hu, rotacyjny prezes Huawei

Przedstawiciel firmy Huawei uważa, że przed nami są znacznie poważniejsze zmiany, których przedsmak cała branża ICT (information and communication technologies, technologie informacyjno-telekomunikacyjne) miała w trakcie pandemii. Chodzi o masowe przejścia na pracę zdalną i przyspieszoną cyfryzację. Sprawiły one, że technologie chmurowe, rozwój sztucznej inteligencji (AI) oraz nacisk na ekologię stały się biznesowymi must have. Firmy i organizacje muszą więc skupić się na trzech obszarach rozwoju, jeśli chcą być gotowe na nadchodzące wyzwania.

1. Rozszerzona rzeczywistość (XR)

Pierwszym z tych obszarów jest rozszerzona rzeczywistość (XR). Jej rozwój wymaga od firm odpowiedniego przygotowania sieci, urządzeń oraz tworzonych usług. Aby obsługiwać płynne doświadczenie XR oparte na chmurze, sieci muszą zapewnić prędkość pobierania większą niż 4,6 Gbit/s z opóźnieniami nie większymi niż 10 milisekund.

Aby osiągnąć ten stan musimy wprowadzić ulepszenia zarówno w zestawach słuchawkowych, jak i tworzonych usługach. W przypadku zestawów słuchawkowych, ludzie chcą urządzeń, które są mniejsze, lżejsze i bardziej przystępne cenowo.

– przekonywał Ken Hu

Rotacyjny prezes firmy Huawei wezwał także całą branżę ICT do zapewnienia platform chmurowych i narzędzi, które uproszczą sam rozwój treści, co cały czas dla wielu organizacji bywa trudne i kosztowne.

2. Usługi dla biznesu (B2B)

Drugi z kluczowych dla rozwoju 5G obszarów to udoskonalanie sieci i rozwój nowych usług dla biznesu. Silna sieć jest kluczem do zastosowań 5G między innymi w przemyśle. Scenariusze przemysłowe są o wiele bardziej złożone niż konsumenckie, dlatego obsługa i konserwacja sieci może być prawdziwym wyzwaniem. Aby w tym pomóc, Huawei opracowuje autonomiczne sieci, które wdrażają inteligencję maszynową do wszystkich obszarów działania sieci 5G, od planowania i budowy do konserwacji i optymalizacji.

Cyfrowa transformacja wymaga również dywersyfikacji. Oprócz zapewnienia łączności, operatorzy powinni dziś pełnić także rolę dostawców usług w chmurze czy integratorów systemów, a przy tym konsekwentnie rozwijać wymagane zdolności. Aby umożliwić szersze przyjęcie 5G w przemyśle, ważne jest również opracowanie branżowych standardów telekomunikacyjnych. W Chinach operatorzy, wraz ze swoimi partnerami biznesowymi, rozpoczęli prace nad standardami umożliwiającymi zastosowanie 5G w takich branżach, jak górnictwo węglowe, hutnictwo i energetyka, co przyczyniło się do zwiększenia wdrożeń w tych sektorach.

3. Działania proekologiczne

Rozwój 5G będzie wymagał, według Kena Hu, aby cała branża ICT przygotowała się na działania proekologiczne. Jak podało Światowego Forum Ekonomiczne, do 2030 roku technologia cyfrowa może pomóc w zmniejszeniu globalnej emisji dwutlenku węgla o co najmniej 15%.

Z jednej strony mamy dziś wielką szansę pomóc wszystkim gałęziom przemysłu w ograniczeniu emisji i zwiększeniu wydajności energetycznej dzięki technologii cyfrowej. Z drugiej strony, musimy zdawać sobie sprawę, że nasza branża generuje największy ślad węglowy i musimy podjąć kroki, aby to zmienić. Obecnie Huawei wykorzystuje nowe materiały i algorytmy, aby obniżyć zużycie energii przez nasze produkty, a także przebudowuje swoje siedziby i optymalizuje zarządzanie energią w centrach danych w celu zwiększenia wydajności.

– podsumował Ken Hu

