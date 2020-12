Huawei i 4F rzucają sportowe wyzwanie. Można wygrać smartfon, zegarek, słuchawki i voucher na 1000 zł

Huawei wraz z 4F zapraszają fanów obu marek do podjęcia wyzwania związanego z aktywnością fizyczną. Uczestnicy mają szansę wygrać zestaw nagród, w tym urządzenia marki oraz bon na zakupy do 4F. Zwycięzcy zostaną też zaproszeni do współpracy z Huawei i 4F w roli blogerów. Wyzwanie potrwa do 31 grudnia.