Huawei na TikToku rozdaje słuchawki FreeBuds 3i

W najnowszym wyzwaniu, z którym na TikToku wystartował Huawei, można wygrać jedną z 45 par bezprzewodowych słuchawek FreeBuds 3i. Wystarczy wejść na profil jednego ze wskazanych TikTokerów i odtworzyć zaprezentowaną przez nich choreografię, korzystając przy tym z opcji duo.

Szansę na wygranie bezprzewodowych słuchawek Huawei FreeBuds 3i ma 45 najlepszych filmów. Warunkiem jest, aby autorzy dograli swój film do wideo jednego z influencerów, wybierając między filmami @ulakowalska, @bamalicjabam, @oovivaa i @klaudia_michal. Konieczne jest skorzystanie z opcji „duo”, czyli funkcji dzielenia ekranu, i dokładne powtórzenie kroków choreografii. Pod każdym filmem pretendującym do nagrody powinno pojawić się oznaczenie @HuaweiMobilePL oraz hasztag #FreeBuds3i.

Spośród nagrodzonych prac zostaną dodatkowo wybrane cztery filmy cieszące się największą popularnością na TikToku, czyli te, które uzyskały największą liczbę reakcji. Ich autorzy dostaną możliwość nagrania jeszcze jednego wideo, również w formie „duo”, wspólnie z influencerami zaangażowanymi w projekt. Tym razem z nową choreografią i z wykorzystaniem słuchawek FreeBuds 3i.

TikTok to kolejny, uruchomiony w połowie czerwca, kanał w komunikacji Huaweia w mediach społecznościowych, obok Facebooka, Instagrama, Twittera oraz YouTube’a.

Bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3i

Bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3i zostały wprowadzone do sprzedaży na początku czerwca tego roku. Wykorzystują one technologię podwójnego mikrofonu ANC, który umożliwia aktywną redukcję szumów do 32 decybeli. Dzięki temu prowadzenie rozmów, słuchanie muzyki czy audiobooków jest możliwe nawet w miejscach z wysokim natężeniem hałasu. Przykładowo, natężenie dźwięku na ulicy, w autobusie czy metrze może dochodzić nawet do 90 decybeli. Ludzkie ucho najlepiej reaguje na natężenie, które nie przekracza 35 decybeli. Powyżej tej normy pojawia się zmęczenie i dekoncentracja.

FreeBuds 3i wyróżniają się również długim czasem działania na jednym ładowaniu. Naładowane do pełna słuchawki pozwalają na 2,5 godziny rozmów lub 3,5 godziny odtwarzania muzyki czy audiobooków. Etui, w którym przechowywane są słuchawki, pełni również funkcję powerbanka, dzięki któremu słuchawki mogą służyć do odtwarzania muzyki nawet przez 14,5 godziny.

Komfort użytkowania zapewniają ergonomiczne, stożkowe wkładki douszne, które dopasowują się do kształtu ucha. Dzięki temu słuchawki pozostają na swoim miejscu nawet podczas intensywnych ćwiczeń, jazdy na rowerze czy biegania.

Źródło tekstu: Huawei