Słuchawki Huawei FreeBuds 3i w przedsprzedaży z darmowymi audiobookami

Huawei wprowadził na rynek nowe, bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3i z funkcją redukcji szumów. W przedsprzedaży, która ruszyła już dziś, słuchawki dostępne są za 449 zł. Wraz z nimi nabywcy otrzymają prezent – 60-dniowy dostęp do audiobooków w serwisie Audioteka.

Bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3i wykorzystują podwójny mikrofon i technologię ANC, która umożliwia aktywną redukcję szumów do 32 decybeli. Ma to pozwolić na prowadzenie rozmów czy słuchanie muzyki nawet w miejscach z wysokim natężeniem hałasu.

Słuchawki FreeBuds 3i pozwalają na 2,5 godziny rozmów lub 3,5 godziny odtwarzania muzyki czy audiobooków. Etui, w którym przechowywane są słuchawki, pełni również funkcję powerbanku, dzięki któremu słuchawki mogą odtwarzać muzykę do 14,5 godziny.

FreeBuds 3i spełniają normę IPX4, dzięki czemu nie ulegną uszkodzeniu po zamoczeniu czy zakurzeniu, na przykład w czasie intensywnego deszczu.

Huawei FreeBuds 3i z 60-dniowym dostępem do Audioteki można kupić w przedsprzedaży do 14 czerwca w cenie 449 zł w sklepie internetowym huawei.pl oraz w sieciach sklepów z elektroniką. Sprzedaż regularna rozpocznie się 15 czerwca.

Jak uzyskać dostęp do Audioteki?

Aby uzyskać 60-dniowy bezpłatny dostęp do blisko 2000 audiobooków w serwisie Audioteka, wystarczy wejść na stronę: https://consumer.huawei.com/pl/campaign/freebuds3i-audioteka/ i tam wpisać numer seryjny słuchawek, który znajduje się na pudełku. Zostanie wygenerowany kod, który należy aktywować na stronie promo.audioteka.com. Kod trzeba wygenerować do 17 czerwca, a aktywować najpóźniej do 30 września.

Konkurs dla fanów

Huawei przygotował również konkurs dla fanów w Społeczności Huawei, w którym do wygrania są najnowsze FreeBuds 3i. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/community/details/Uwolnij-si%c4%99-w-czerwcu:-Testuj-najnowsze-Freebuds-3i/topicId_28676/. Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi zostaną nagrodzenia bezprzewodowymi słuchawkami. Osoby, które otrzymają FreeBuds 3i, po tygodniu użytkowania, będą zobowiązani do pozostawienia opinii o nich. Szczegóły konkursu i regulamin znajdują się na stronie.

