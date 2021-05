Grupa Polsat chce mieć pełną kontrolę nad Premium Mobile

Polkomtel z Grupy Polsat, operator sieci Plus, podpisał list intencyjny ze spółkami PM 1 Mobile Holdings Limited oraz WBN Holding Limited, dotyczący określenia wstępnych warunków transakcji, której przedmiotem byłoby docelowo objęcie samodzielnej kontroli nad spółką Premium Mobile.

Przyglądamy się unikalnemu konceptowi i dynamicznemu rozwojowi marki Premium Mobile od lat, ponieważ jej klienci od samego początku korzystają z sieci Plusa. W przeciwieństwie do szeregu operatorów MVNO, założyciele Premium Mobile postawili na model kontraktowy i spółka z dużym sukcesem buduje tę bazę, od dłuższego czasu będąc zdecydowanym liderem statystyk przenoszenia numerów. Dlatego też już 3 lata temu zaangażowaliśmy się kapitałowo w to przedsięwzięcie głównie z myślą o zabezpieczeniu naszych przychodów hurtowych, by obecnie, w momencie gdy Premium Mobile staje się rentownym biznesem, podjąć decyzję o przejęciu kontroli nad spółką.