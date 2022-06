Koniec z Android Auto. Jest zastępstwo, ale nie działa

Popularna wśród kierowców aplikacja Android Auto przestanie działać. Google nie zostawi jednak swoich klientów z niczym. Już teraz można skorzystać z zamiennika, lecz zła wiadomość jest taka, że w Polsce nie działa.

Już teraz Google raz na zawsze zamknął swoją aplikację Android Auto for Screen Phones. Trzeba zaznaczyć, że nie chodzi o samo Android Auto na wersje Androida od 5 do 9, lecz o dodatkową aplikację-nakładkę z 2019 roku na systemy Android 10 i 11. Użytkownicy są odsyłani do innego programu Google, który wspomoże ich na drogach, lecz działa on w nielicznych krajach.

Odesłanie Android Auto for Screen Phones na emeryturę nie powinno być żadnym zaskoczeniem. Google już jakiś czas temu całkowicie zakończył wsparcie dla tej aplikacji. Co więcej, jej użytkownicy już w zeszłym miesiącu mogli przeczytać komunikat o rychłym zamknięciu programu podczas włączania go. Wtedy spekulowano, że aplikacja zostanie wyłączona dopiero na koniec roku, lecz okazało się, że jej żywot został zakończony ledwie miesiąc po ostrzeżeniach.

Google oferuje zamiennik

Dochodzi do sytuacji absurdalnej, gdyż użytkownicy z zainstalowaną aplikacją Android Auto for Screen Phones są odsyłani do aplikacji Android Auto, lecz nie mogą z niej skorzystać, bo ta jest przecież dostępna wyłącznie dla urządzeń z Androidem 9 lub starszym. Czy w takim razie posiadacze smartfonów z Androidem 10 i 11 zostali na lodzie? Google zaproponował im przejście na Asystenta Google w trybie samochodowym. Problem jest taki, że jest on dostępny w nielicznych krajach. Są to Francja, Hiszpania, Indie, Australia, Niemcy, Meksyk, Kanada, Włochy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. W Polsce usługa jest niedostępna.

Zobacz: Netia wzmacnia swoją ofertę chmurową

Zobacz: Nokia i Elisa z nowym rekordem szybkości 5G. Chodzi o wysyłanie danych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: WCCFTECH