Netia wzmacnia swoją ofertę chmurową

Netia poinformowała o przejęciu spółki Oktawave, specjalizującej się w środowisku chmurowym. Dzięki temu Grupa Polsat Plus, do której należy Netia, wzbogaci swoją ofertę rozwiązań chmurowych.

Przejęcie spółki Oktawave powinno znacząco wzmocnić realizowaną od kilku lat pod hasłem NetiaNext transformację obszaru B2B Grupy Netia w stronę integratora usług transmisji danych z zaawansowanymi, chmurowymi rozwiązaniami ICT i cyberbezpieczeństwa. Oktawave dostarcza usługi przetwarzania danych w chmurze (IaaS) oraz usługi w zakresie planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych. Spółka posiada zespół, który z sukcesami wspiera firmy w transformacji cyfrowej, realizacji strategii multicloud, migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową. Platforma Oktawave zapewnia też autorskie rozwiązania, które pomagają w sprawnej migracji do rozwiązań chmurowych globalnych dostawców, takich jak AWS, Azure czy Google Cloud.

W obszarze B2B Netia od lat z sukcesami prowadzi proces transformacji od operatora telekomunikacyjnego do dostawcy usług transmisji i przetwarzania danych oraz integratora zaawansowanych, chmurowych rozwiązań ICT i cyberbezpieczeństwa. Dotychczas bardzo dynamicznie rozwijaliśmy się w tym zakresie organicznie, jednak dostrzegliśmy, że rozwiązania i kompetencje zespołu Oktawave idealnie wpisują się w naszą strategię. Grupa Polsat Plus, której ważną częścią jest Netia, powiększona teraz o Oktawave będzie dysponować najszerszą i najlepiej dopasowaną do potrzeb klientów biznesowych gamę usług data center, własnych rozwiązań chmurowych, a także niezwykle kompetentnym i doświadczonym zespołem, który będzie w stanie opracować i zintegrować dowolne rozwiązania hybrydowe, uwzględniające również rozwiązania globalnych graczy. A wszystko to połączone jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci transmisji danych w tej części Europy, którą posiadana Grupa Netia.