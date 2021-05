Emitel ma nową 4-letnią umowę na emisję programów Polskiego Radia

Emitel zawarł 4-letnią umowę z Polskim Radiem na usługę emisji jego programów. Do nadawania sygnału w zakresie UKF-FM będzie wykorzystanych 139 obiektów nadawczych, należących do Emitela.

Spółki Emitel S.A. i Polskie Radio S.A. zawarły kolejny kontrakt na świadczenie usług emisji programów Polskiego Radia w zakresie UKF-FM. Nowa umowa będzie obowiązywać od 1 lipca tego roku do 28 maja 2025 roku i dotyczy 139 obiektów nadawczych Emitela. W ramach nowej umowy, Emitel zrealizuje 61 z 83 zadań przewidzianych w zamówieniu publicznym, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi emisji programów Polskiego Radia w zakresie UKF–FM.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że Polskie Radio zaufało nam ponownie i będziemy przez kolejne 4 lata emitować sygnał dla nadawcy publicznego. Nasze relacje z Polskim Radiem S.A. opierają się na zaufaniu, budowanym przez dekady. To, co naszym zdaniem wyróżnia Emitel, to wysoka jakość i dostępność usług, które przekładają się na satysfakcję słuchaczy, którzy mogą cieszyć się odbiorem sygnału stacji Polskiego Radia w całej Polsce.

– powiedział Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.

Współpraca z Polskim Radiem zawsze była szczególnie ważna dla Emitel i nie ograniczała się do emisji analogowych. 1 października 2013 roku Polskie Radio we współpracy z Emitelem uruchomiło pierwsze emisje cyfrowego radia w standardzie DAB+ w Warszawie i Katowicach. W ubiegłym roku Emitel uruchomił nowe nadajniki dla Polskiego Radia, zwiększając zasięg DAB+. Dzięki temu Polskie Radio w wersji cyfrowej dostępne jest już dla około 30 mln słuchaczy. Aby słuchać cyfrowych emisji Polskiego Radia, konieczne jest posiadanie odbiornika radiowego DAB+.

Według danych opublikowanych przez portal ILoveRadio.pl, w 2020 roku słuchalność radia utrzymała wysoki, stabilny poziom, sięgając 90% zasięgu tygodniowego. Polacy słuchają radia codziennie – w grupie komercyjnej, czyli wśród osób w wieku 16-49 lat, radio osiąga zasięg na poziomie 70%, co plasuje to medium nawet przed telewizją. Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się dzienny średni czas słuchania (blisko 4,5 godziny). Prawie co trzeci słuchacz spędza z radiem 6 godzin dziennie lub więcej. Polacy najchętniej korzystają z radia w samochodzie, a antena FM/UKF jest niezmiennie najpopularniejszym źródłem odbioru sygnału.

Źródło zdjęć: Wikipedia

Źródło tekstu: Emitel