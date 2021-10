Donald Trump zakłada Truth Social

Donald Trump, były prezydent USA, zapowiedział start nowego medium społecznościowego o nazwie Truth Social. Jest szansa, że tym razem nikt go nie zablokuje.

Donald Trump, były prezydent USA, bardzo lubił komunikować się ze swoimi zwolennikami za pomocą mediów społecznościowych. Pod koniec kadencji jego relacje z Facebookiem czy Twitterem bardzo się pogorszyły, szczególnie po szturmie zwolenników Trumpa na amerykański Kapitol na początku tego roku. Wydarzenie to stało się bezpośrednią przyczyną zbanowania jego kont w mediach społecznościowych.

Trump wszystkie te bany uznał za atak na swoją osobę oraz wolność słowa, gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. Aby móc dalej kontaktować się ze swoimi wyborcami (i nie tylko), były prezydent postanowił założyć własne medium społecznościowe, o czym informował w marcu tego roku. Teraz jego zapowiedzi powoli stają się faktem i w końcu Trump będzie mógł przeciwstawić się tyranii Big Tech.

Nowa platforma społecznościowa ma nosić nazwę Truth Social, a za jej działanie odpowiedzialna będzie spółka Trump Media and Technology Group. Pierwsi użytkownicy zostaną zaproszeni do korzystania z serwisu już w listopadzie tego roku, natomiast oficjalny start Truth Social ma nastąpić w 2022 roku. Medium społecznościowe Trumpa ma przypominać Twittera, który był jego ulubionym nośnikiem informacji do zwolenników. Poniżej zrzuty ekranu, które możemy zobaczyć w App Store.

Źródło zdjęć: geralts / Twitter, App Store

Źródło tekstu: Sky News