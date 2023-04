ChatGPT zakazany. Tym razem w całym kraju

Po tym, jak ChatGPT został zakazany przez samorząd francuskiego Montpellier, nadszedł czas na jeszcze ostrzejszy zakaz. W całych Włoszech.

ChatGPT, a właściwie stojąca u jego podstaw platforma OpenAI, nie przestaje budzić kontrowersji. We Włoszech zastrzeżenia do technologii ma lokalny organ ochrony danych.

W piątek regulator orzekł, że blokada usługi następuje ze skutkiem natychmiastowym, a jej twórcy mają 20 dni, by wyjaśnić wątpliwości.

Jak argumentują urzędnicy, niejasny jest sposób, w jaki sztuczna inteligencja przechowuje wrażliwe dane, formalnie chronione w ramach RODO. Jako przykład pada incydent z marca, kiedy to odkryto ponoć, że model karmiony był prywatnymi rozmowami oraz informacjami o płatnościach.

Nie ma podstaw prawnych uzasadniających masowe gromadzenie i przechowywanie danych osobowych w celu szkolenia algorytmów leżących u podstaw działania platformy

– czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Co więcej, włoskie władze wskazują na brak weryfikacji wieku użytkownika. Co za tym idzie, jak przekonują, nieletni zostają narażeni na odpowiedzi „absolutnie nieadekwatne do ich wieku”.

Jeżeli OpenAI nie wyjaśni spornych kwestii, firmie – w myśl obowiązującego prawa – grozi kara sięgająca nawet 20 mln euro (ok. 94 mln zł) albo 4 proc. rocznego obrotu. Oczywiście wówczas nie ma też mowy o zniesieniu blokady.

Warto zauważyć, konkurencyjny wobec ChatGPT robot Bard, stworzony przez Google, potwierdzenia pełnoletności wymaga od samego początku. Widać, spółka z Mountain View zawczasu przewidziała potencjalne spory.

Tymczasem, wedle doniesień BBC, zbliżone do Włochów obawy mają również Irlandczycy. Urzędnicy obydwu krajów blisko współpracują w tej sprawie i niewykluczone, że wkrótce podobne ruchy zobaczymy również w Irlandii. Polska na razie milczy.

