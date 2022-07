Cena za śledzenie klientów? Darmowa kawa i pączek

Kanadyjska sieć kawiarni śledziła użytkowników dzięki aplikacji mobilnej. Teraz w zamian daje im... darmową kawę. Jedną.

Ile kosztuje nielegalne zdobywanie danych? Okazuje się, że niektórzy chcą wykpić się darmową kawą. Tak jest w przypadku kanadyjskiej sieci kawiarni Tim Hortons. To niestety wcale nie jest żart.

Sieć kawiarni śledziła użytkowników. Teraz daje im kawę

Doskonale wiemy, że w USA i Kanadzie ochrona danych osobowych jest na o wiele niższym poziomie niż w Europie. Tim Hortons przekroczył jednak nawet tamtejsze standardy. Okazuje się, ze kanadyjski konkurent Starbucksa czy Costa Coffe wpadł na pomysł śledzenia użytkowników.

Aplikacja dokładnie śledziła klientów kawiarni. Tim Hortons doczekał się w związku z tym pozwów na terenie trzech kanadyjskich prowincji. Największe kłopoty Tim Hortons ma na terenie francuskojęzycznego Quebeku. Towarzyszą mu takie prowincje jak Ontario czy Kolumbia Brytyjska.

Tim Hortons zbierał dane o lokalizacji użytkowników od kwietnia 2019 do września 2020. Teraz sieć zarzeka się, że skasuje dane i do tego samego zobowiązała swoich partnerów. Jednocześnie sieć chce wynagrodzić to swoim klientom. W jaki sposób? Tim Hortons chce dać im darmową kawę i pączka. Łączna wartość tego zadośćuczynienia do nieco ponad 8 dolarów kanadyjskich.

