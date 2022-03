Atakował Ukraińców w sieci – grożą mu nawet 3 lata więzienia

Policja aresztowała mieszkańca gminy Żołynia na Podkarpaciu, który zamieścił w mediach społecznościowych nienawistny wpis dotyczący uchodźców z Ukrainy. 44-latek odpowie za nawoływanie do zbrodni.

24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium Ukrainy. Wydarzenia, które się tam dzieją, w tym zbrojne ataki na ludność cywilną powodują, że wiele osób wyjeżdża z tego kraju między innymi do Polski. Wojna jest prowadzona również w Internecie, a my jesteśmy zasypywani nieprawdziwymi informacjami na temat sytuacji u naszego wschodniego sąsiada.

Obywatele Ukrainy, którzy szukają schronienia w Polsce, mogą liczyć między innymi na transport czy nawet zakwaterowanie w prywatnych mieszkaniach Polaków. Zdarzają się jednak osoby, które wolą wierzyć w rosyjską propagandę, również w odniesieniu do uchodźców uciekających przed wojną. Do tej ostatniej grupy należy 44-letni mieszkaniec gminy Żołynia w województwie podkarpackim. Mężczyzna umieścił na portalu społecznościowym wpis, który nawoływał do popełnienia zbrodni wobec Ukraińców.

Zatrzymanie podejrzanego było możliwe dzięki współpracy funkcjonariuszy z wydziału d/w z cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej w Rzeszowie i policjantów z Łańcuta. Jak informuje serwis policja.pl, 44-latek przyznał się do winy. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu nawoływania do zbrodni, za co grozi mu do 3 lat więzienia.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl