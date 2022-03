Lewandowski zerwał umowę z Huawei. Wiemy, ile na tym stracił

Napaść Rosji na Ukrainę odbiła się szerokim echem także w świecie sportu. Wiele drużyn odmawia rywalizacji z Rosjanami czy też stawania obok nich na podium. Kapitan polskiej reprezentacji również stanął po stronie Ukrainy, w tym jako jedyny zawodnik Bayernu Monachium wyszedł na murawę z opaską w barwach Ukrainy. Anna Lewandowska zaś zaprosiła uchodźców do mieszkania po swojej zmarłej babci.

As an athlete, I can't pretend nothing is happening🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/eL0ccpJhdG