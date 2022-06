Android 13 Beta 3 debiutuje. Już prawie wszystko gotowe

Pojawiła się trzecia otwarta wersja beta Androida 13. Teraz przygotowania do wydania nowej wersji systemu operacyjnego Google weszły w ostatnią fazę.

Wielkimi krokami zbliża się debiut pełnej wersji Androida 13. Zanim to jednak się stanie, jesteśmy świadkami kolejnych wersji beta. Pierwsza wersja dla deweloperów pojawiła się w lutym, natomiast druga pojawiła się w marcu. W kwietniu zaczęły się pojawiać wersje otwarte. W maju pojawiła się otwarta beta numer dwa, natomiast teraz nadszedł czas na trzecią betę.

To przedostatnia beta Androida 13

Już teraz Android 13 wszedł w fazę Platform Stability. Oznacza to, że naprawdę jesteśmy już blisko końca. Pojawi się co prawda jeszcze jedna otwarta beta w lipcu, ale na przykład interfejsy API są już ostateczne.

Nie wiemy kiedy dokładnie pojawi się w pełni funkcjonalny Android 13 w pełnej wersji, na pewno jednak nie stanie się to wcześniej niż w sierpniu. Google nie lubi się jednak chwalić dokładnymi datami w tym przypadku.

Co dokładnie przyniesie Android 13? Możemy się spodziewać na przykład wyeliminowania największego problemu eSIM, czyli problemów z kilkoma numerami naraz. Informowaliśmy też już o znacznie lepszym zarządzaniu pamięcią.

Możemy też spodziewać się zmian w uprawnieniach aplikacji. Rozdzielone zostaną zgody na dostęp do obrazków, filmów i nagrań. Do tej pory wszystkie są jednym. Teraz jeśli nie zgodzimy się na któryś z tych dostępów, aplikacja nie uzyska go.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: google