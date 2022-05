Nie chcesz Androida? Sony Xperia 10 III dostaje oficjalnego Sailfish OS

Nie chcesz Androida? Sony Xperis 10 III dostaje właśnie oficjalnie zupełnie inny system operacyjny. Jest to Sailfish 4.4.0

W świecie mobilnych systemów operacyjnych mamy do czynienia z duopolem Androida oraz iOS. Nie oznacza to, że nie ma innych systemów operacyjnych. Pierwszym skojarzeniem będzie Harmony OS, który jednak jest tak podobny do Androida, że kwestia tego czy jest osobnym systemem czy bardzo rozbudowaną nakładką jest dość dyskusyjna.

Sony Xperia 10 III dostaje Sailfisha 4.4.0

Nie chodzi teraz jednak o dzieło Huaweia. Tematem tego wpisu jest Sailfish. To europejski system operacyjny, a konkretnie fiński. Jolla już kilka lat temu dała sobie spokój z wydawaniem własnych telefonów lub z licencjonowaniem oprogramowania dla całkowicie nowych smartfonów. Teraz Finowie są skupieni na współpracy z Sony.

Trwa ona już kilka lat. Możemy kupić oficjalny system operacyjny, który będzie doskonale współgrał ze średniakami Sony. Sailfish OS jest przystosowany do urządzeń Sony Xperia XA2, Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 II i od teraz także Sony Xperia 10 III.

Szkoda, że tak późno. Teraz witamy już Sony Xperię 10 IV, a poprzedniczkę oficjalnie coraz ciężej w ogóle dostać. Wcześniej mógłby być to ciekawy argument za kupnem Sony Xperii 10 III. Nie każdy jest aż tak zainteresowany Jollą, by wiedzieć, że w końcu każdy średniak Sony dostanie Sailfisha.

Nie ma się co bać systemu Sailfish OS 4.4.0 Vanha Rauma pozwala na uruchamianie wszystkich aplikacji Androida, które zadziałałyby na Androidzie 10.

