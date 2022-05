Sony LinkBuds S: kontakt ze światem online i offline

Sony prezentuje nowe słuchawki, które połączą świat online z Twoim realnym otoczeniem. Sony LinkBuds S kontynuują ideę zapoczątkowaną przez słuchawki TWS LinkBuds, ale dodają do niej aktywne tłumienie dźwięków z zewnątrz, gdy jest to pożądane.

Słuchawki Sony LinkBuds S to przede wszystkim małe słuchawki TWS, napakowane najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Ich największą zaletą jest elastyczność – można używać ich tak, by nie odcinać się od świata zewnętrznego, a można skorzystać z aktywnej redukcji hałasu. To wszystko w połączeniu z bogactwem czujników i integracji z aplikacjami partnerów tworzy słuchawki niemal dla każdego, zgodne z ideą „Never Off”. Docenią je fani gier w rozszerzonej rzeczywistości i dobrej jakości muzyki.

Sony LinkBuds S – Małe słuchawki, wielkie możliwości

Słuchawki Sony LinkBuds S to najmniejsze i najlżejsze obecnie słuchawki TWS Hi-Res Audio z systemem aktywnej redukcji hałasu. Ważą tylko 4,8 grama i zostały zaprojektowane w taki sposób, by nie powodowały dyskomfortu, nawet jeśli będziesz je nosić przez cały dzień. Zresztą zostały stworzone po to, by ich nie wyjmować z uszu – w dowolnym momencie możesz przełączać się między izolacją od dźwięków z zewnątrz i dźwiękami otoczenia.

Sony rozwija tu koncepcję korzystania ze słuchawek z ANC zależnie od tego, co dzieje się dookoła Ciebie. Funkcja Adaptive Sound Control (dostępna w aplikacji mobilnej słuchawek) wykrywa, gdzie jesteś. Na tej podstawie automatycznie dobiera ustawienia dźwięku i proporcje izolacji do otoczenia. Nie jest to pierwszy model z tym systemem, ale z roku na rok jest on coraz lepszy. Ponadto Sony wprowadza tu funkcję Speak-to-Chat – gdy tylko zaczniesz mówić, słuchawki przejdą w tryb rozmowy i będziesz słyszeć, co mówią inni dookoła Ciebie. By nie dotykać słuchawek, możesz używać również Asystenta Google i Alexy.

Możliwość swobodnego przemieszczania się została w tym modelu uzupełniona o zupełnie nowe wrażenia w grach AR. Sony współpracuje tu z firmą Niantic – twórcami „Ingress” i współtwórcami „Pokemon Go”. Dźwięk jest w tych grach ważnym elementem i sporo można stracić, grając na wyciszonym telefonie. Sony idzie o krok naprzód i wprowadza dźwięk przestrzenny. To, co usłyszysz, będzie zależało od tego, w którą stronę spojrzysz, a Bluetooth LE Audio zapewni minimalne opóźnienia. Wkrótce pojawi się też zaprojektowane specjalnie dla tych słuchawek doświadczenie na bazie Lightship – podstawy gier Niantic. To część większego projektu Niantic, łączącego świat realny i wirtualny.

Poza tym w Sony LinkBuds S dostaniesz wszystko, co Sony ma najlepszego do zaoferowania. Jest tu oczywiście kodek LDAC i system DSEE Extreme, przywracający utraconą jakość utworów muzycznych. Dźwięk dotrze do Twoich uszu dzięki 5-milimetrowym przetwornikom akustycznym, a za tłumienie hałasu odpowiada ceniony procesor V1. Sony Precise Voice Pickup zapewni idealnie czysty głos podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Jest też integracja ze Spotify i serwisem Endel, służącym do tworzenia przestrzeni dźwiękowych.

Sony LinkBuds S mają zapewnić 6 godzin słuchania na jednym ładowaniu, a 5-minutowe ładowanie pozwoli słuchać muzyki nawet przez kolejne 60 minut. W etui ładującym znajduje się akumulator, który wystarczy na kolejne 14 godzin słuchania. Fast Pair i Swift Pair zapewniają łatwe parowanie z telefonami z Androidem i komputerami z Windowsem.

Słuchawki LinkBuds S będą dostępne w kolorze białym, czarnym i kremowym. Ich sprzedaż rozpocznie się pod koniec maja 2022 roku. Ceny w polskich sklepach jeszcze nie znamy – ma to być około 900 zł (200 euro). W tym samym czasie spodziewamy się też rynkowego debiutu nausznych słuchawek WH-1000XM5.

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony