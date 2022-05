Sony ujawnia prezenty, które doda do nowych Xperii w przedsprzedaży

Firma Sony pokazała, jaki prezent otrzymamy, jeśli zamówimy w przedsprzedaży jeden z najnowszych smartfonów japońskiego producenta, czyli modeli Xperia 1 IV i Xperia 10 IV. Będą to słuchawki.

11 maja 2022 roku firma Sony zaprezentowała swoje najnowsze smartfony. Znalazła się wśród nich flagowa Xperia 1 IV, w której największą nowością jest aparat fotograficzny z teleobiektywem ze zmienną ogniskową i prawdziwym zoomem optycznym. Drugie urządzenie to śreniopółkowa Xperia 10 IV, czyli zgrabny i dobrze wyposażony smartfon w bardziej rozsądnej cenie.

Oba urządzenie mają trafić do sprzedaży w połowie czerwca tego roku. Zanim nowe Xperie znajdą się na sklepowych półkach, będzie je można zamówić w przedsprzedaży. A często stosowanym rodzajem promocji przy takich okazjach jest dodawanie prezentu do zestawu. Nie inaczej będzie w przypadku smartfonów japońskiego producenta, co potwierdza firma Sony na swojej stronie internetowej.

Nowe Xperie z prezentami w przedsprzedaży

A jakie to będą słuchawki? Zamawiając flagową Xperię 1 IV, w prezencie otrzymamy wokółuszne słuchawki Sony WH-10000XM4 o wartości około 1500 zł. Z kolei Xperia 10 IV będzie oferowana z dousznymi słuchawkami Sony WF-C500, które w Polsce możemy kupić za niecałe 300 zł. Oba prezenty są bezprzewodowe.

