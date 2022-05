Sony prezentuje nowe smartfony. Xperia 1 IV ma prawdziwy zoom optyczny

Firma Sony zaprezentowała nowe smartfony na 2022 rok. Xperia 1 IV to smartfon z obiektywem z prawdziwym zoomem optycznym z ogniskową zmieniającą się w zakresie od 85 do 125 mm. Xperia 10 IV to z kolei wydajny i lekki średniak.

Xperia 1 IV to efektowna kontynuatorka naszej serii Xperia. Ten flagowy model jest owocem filozofii Sony, zgodnie z którą kreatywność nie zna granic. Produkty Xperia stymulują użytkowników do tworzenia, a Xperia 1 IV poradzi sobie ze wszystkimi aspektami tworzenia treści. Poza tym jest szybka! Każdy element opracowano tak, by do maksimum zwiększyć szybkość pracy. Jesteśmy głęboko przekonani, że to nowe urządzenie zachwyci naszych klientów szybkością aparatu, szybkością reakcji podczas grania i wieloma innymi cechami.