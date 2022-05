Motorola Edge 30 już jest w Polsce. Trzy warianty do wyboru, a jaka cena?

Dwa tygodnie temu miała miejsce premiera smartfonu Motorola Edge 30. Telefon kuso ekranem OLED, łącznością 5G, bardzo smukłą obudowa oraz obiecującym połączeniem aparatów. Dziś ten ciekawy model debiutuje na polskim rynku.

Motorola Edge 30 zadebiutowała na świecie 27 kwietnia, teraz jednak można dostać to urządzenie również w naszym kraju.

W sprzedaży na polskim rynku pojawiły się trzy warianty Motoroli Edge 30. Wszystkie wyposażone w 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Tym, co je różni, są kolory obudowy. Smartfon można kupić w trzech wersjach kolorystycznych: grafitowej, morskiej bryzy i opalizującego srebra.

Od dziś smartfon dostępny jest w sieciach sklepów RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet oraz w ofercie operatorów sieci Play, Plus, T-Mobile i na motorola.com. Rekomendowana cena detaliczna to 2199 zł. Co otrzymamy za tę kwotę?

Motorola Edge 30 – najważniejsze dane

Nowość Motoroli kusi ciekawym wyglądem, a w tym także bardzo płaska obudową o grubości 6,79 mm.

Smartfon zwraca również uwagę ekranem AMOLED o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z wysokim odświeżaniem obrazu 144 Hz. Wyświetlacz zapewnia zgodność z HDR10+, spełnia też standardy kinowe DCI-P3.

W ekranowym wycięciu znalazł się aparat do selfie 32 Mpix. Tylną sekcję foto tworzą dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix (główny i szerokokątny z funkcją makro), a także czujnik głębi 2 Mpix. Jak zachwala producent, główny aparat wykorzystuje nowy standard autofokusu – Instant All-Pixel Focus, który angażuje do pracy 100% pikseli w poziomie i pionie. Dzięki temu liczba pikseli używanych do ustawiania ostrości jest 32 razy większa niż w starszych modelach. Do dyspozycji otrzymujemy także stabilizację OIS, smartfonem można również nagrywać wideo o jakości HDR10 z ponad miliardem odcieni.

Sercem Motoroli Edge 30 jest układ Snapdragon 778G+ (6 nm), wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 pamięci UFS 2.1. Nie zabrakło oczywiście łączności 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i NFC.

W specyfikacji znajdziemy również odbiornik GPS, GLONASS, BDS, i Galileo, port USB-C i głośniki stereo. Nie ma za to wyjścia audio 3,5 mm.

Energię do pracy zapewnia akumulator o pojemności 4020 mAh z szybkim ładowaniem TurboPower 33 W. Całością zarządza system Android 12.

