Android 13 Beta 2 wydany. Można go zainstalować nie tylko na Pixelach

Na konferencji Google I/O 2022 nie mogło zabraknąć informacji na temat najnowszego Androida, noszącego numer 13. Amerykański gigant ogłosił dostępność tego oprogramowania w wersji beta 2, która jest dostępna do pobrania nie tylko dla użytkowników Pixeli.

Prywatność i bezpieczeństwo to podstawa

Android 13 daje użytkownikom większą kontrolę nad tym, jakie dane osobowe udostępnia do jakich plików mogą uzyskiwać dostęp aplikacje. Zamiast zezwalać na dostęp do "Plików i multimediów", istnieją dwie nowe kategorie: "Zdjęcia i filmy" oraz "Muzyka i dźwięk". Nowy selektor zdjęć pozwala wybrać konkretne zdjęcia lub filmy, do których użytkownik chce przyznać dostęp, bez konieczności udostępniania całej biblioteki multimediów aplikacji.

Google w najnowszej wersji systemu pomaga również bardziej rozmyślnie podchodzić do interakcji z aplikacjami. Powiadomienia często zapewniają pomocne i aktualne informacje, jednak warto mieć nad nimi odpowiednią kontrolę. W Androidzie 13 aplikacje muszą uzyskać zgodę przed wysłaniem powiadomień. Zmniejszeniu ulega również liczbę aplikacji, które wymagają dostępu do lokalizacji. Na przykład nie trzeba już przyznawać takiego dostępu aplikacjom, aby włączyć skanowanie Wi-Fi.

Android 13 ma również zwiększyć prywatność użytkownika. Są już alerty, gdy aplikacja uzyskuje dostęp do schowka. Teraz Android pójdzie dalej i automatycznie usunie historię schowka po krótkim czasie, dzięki czemu aplikacje zostaną prewencyjnie odcięte od możliwości zobaczeniem starych skopiowanych informacji.

Jeszcze w tym roku ma się pojawić ujednolicona strona ustawień bezpieczeństwa i prywatności w Androidzie 13. Zapewni to jasny, oznaczony kolorami wskaźnik stanu bezpieczeństwa oraz wskazówki i kroki, które użytkownik może podjąć, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Spersonalizowane doświadczenia

W 2021 roku Google wprowadził do systemu Material You, aby pomóc użytkownikowi dostosować swój telefon do własnego stylu i preferencji. Android 13 idzie dalej, aby dostosować wygląd i działanie telefonu za pomocą gotowych wariantów kolorystycznych. Po wybraniu schematu kolorów użytkownik zobaczy warianty kolorów zastosowane w całym systemie operacyjnym, aby podkreślić tapetę i styl. Poniżej widać, jak to wygląda w przypadku kalkulatora.

Android 13 rozszerza również motywy kolorów ikon poza aplikacje Google. Wprowadza też nową kontrolkę multimediów, która dostosowuje swój wygląd do muzyki, której słucha użytkownik. Personalizacja w systemie Android 13 obejmuje preferencje językowe. Teraz będzie można ustawić różny język w różnych aplikacjach.

Android 13 Beta 2 nie tylko dla Pixeli

Najnowsza wersja systemu Android 13 jest już dostępna do pobrania dla posiadaczy smartfonów Google Pixel 4 i nowszych. Oprogramowanie można zainstalować także na urządzeniach innych producentów:

Jeśli masz któreś z powyższych urządzeń i chcesz pobrać betę Androida 13, wszystkie niezbędne do tego informacje znajdziesz pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Tayfun Mehmed / Shutterstock.com, Google

Źródło tekstu: Google