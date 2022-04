Android 13 wprowadzi funkcję, na którą czekają miliony

Google wyeliminuje poważny problem z aplikacjami działającymi w tle na Androidzie. Na pewno na to czekasz, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiesz.

Android 13 będzie miał lepsze zarządzanie pamięcią niż wersje używane obecnie. Dla nas to oznacza dwie rzeczy: mniej ubijania aplikacji działających w tle oraz mniej problemów z powiadomieniami z aplikacji, które zostały zatrzymane przez system, a miały działać w tle. Jeśli kiedykolwiek aplikacja do zapisywania śladu GPS wyłączyła Ci się w czasie wycieczki rowerowej, wiesz, o czym mowa.

Android 13 przestanie zabijać Twoje aplikacje

Różni producenci telefonów mają na to swoje sposoby, ale „czysty” Android jeszcze do tego nie dojrzał. Poprawki pojawią się dopiero w wersji 13 i już wiemy, że odpowiednie optymalizacje zostały dodane do kodu jądra Androida 13. Chodzi głównie o MGLRU (Multi-Generational Least Recently Used) – strategię odzyskiwania stron pamięci.

Google potwierdził, że MGLRU jest testowany na ponad milionie smartfonów, a efekty są obiecujące. Zmiany zaowocowały zmniejszeniem o 18% wyłączeń aplikacji z powodu błędu braku pamięci. O 40% spadło także zapotrzebowanie na moc obliczeniową procesu systemowego kswapd, odpowiedzialnego za zarządzanie pamięcią wirtualną.

Zmiany są już dołączone do kodu podstawowego jądra Androida 13. Kierunek, w jakim idzie rozwój, sugeruje, że nowe zarządzanie pamięcią będzie można włączyć ręcznie z użyciem narzędzi deweloperskich.

Nowość przetestujemy już niedługo. Google zaplanował konferencję dla deweloperów Google I/O na 11 maja. Wtedy też Android 13 wejdzie w stadium beta i będą publicznie dostępne wersje testowe. Czy producenci będą z niej korzystać, wyjdzie w praniu.

