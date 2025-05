Koniec taniej elektroniki? Samsung zapowiada szokujące podwyżki cen

Samsung nie owija w bawełnę, będzie drożej

Samsung oficjalnie ostrzega: „Utrzymująca się niepewność związana z amerykańską polityką celną wciąż stanowi realne zagrożenie dla popytu na nasze produkty.” Takie słowa padły podczas niedawnej konferencji wynikowej firmy, a to nie jest już tylko straszenie – to zapowiedź realnych zmian, które dotkną portfele wszystkich miłośników technologii .

Cła nałożone na elektronikę mają już swoje pierwsze ofiary: np. najnowszy OnePlus Watch 3 podrożał w USA. Teraz przyszła kolej na prawdziwego giganta. Samsung, nie mogąc już eksportować swoich zaawansowanych chipów AI do Chin z powodu restrykcji handlowych, stoi w obliczu kryzysu, który odbije się na wszystkich frontach – od smartfonów przez telewizory, aż po domowe AGD.

Nie, producenci nie będą brali na siebie nowych kosztów

Kto ucierpi najbardziej? Ci, którzy planowali odświeżenie swojego sprzętu lub zakup nowoczesnej elektroniki na lata. Ceny topowych urządzeń mogą wzrosnąć o kilkaset złotych, a w niektórych kategoriach nawet więcej! Co gorsza, na podwyżki są narażeni nie tylko mieszkańcy USA – globalna logika rynku sprawia, że cięcia i podwyżki mogą szybko przenieść się także do Europy, w tym do Polski.