Używasz WhatsApp? Podziękuj Unii, uratuje cię przed śmietnikiem

Dlatego też do WhatsAppa miały trafić reklamy. A dokładniej do zakładki Aktualizacje. Jednak z czasem miało to ulec rozszerzeniu. Na szczęście okazuje się, że Unia Europejska ma co do tego poważne wątpliwości. Nie oznacza to jednak, że reklamy ostatecznie nie trafią i na nasz rynek. Jednak na pewno, w przeciwieństwie do reszty świata, nie stanie się to w tym roku.