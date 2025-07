UOKiK uderza w Biedronkę i firmy transportowe

Nie możesz zmienić pracy, bo... firmy się dogadały?

Brzmi jak teoria spiskowa, ale to rzeczywistość, którą właśnie bada UOKiK. Chodzi o podejrzenie zawarcia porozumienia pomiędzy właścicielem sieci Biedronka – firmą Jeronimo Martins Polska – a aż 32 firmami transportowymi . Przedmiotem zmowy miało być ograniczanie możliwości zatrudniania kierowców pomiędzy firmami obsługującymi te same centra dystrybucyjne .

Pan Paweł przez kilka lat pracował jako kierowca w firmie transportowej obsługującej sieć Biedronka. W pewnym momencie, z powodu braku podwyżek, odszedł z dotychczasowej firmy, chcąc zatrudnić się na lepszych warunkach u innego przewoźnika obsługującego to samo centrum dystrybucyjne Biedronki. Spotkał się jednak z odmową, pomimo posiadanych kwalifikacji i doświadczenia. Jak się dowiedział nieoficjalnie, jego kandydatura została zablokowana, ponieważ firmy transportowe umówiły się, że nie pozwolą na zmianę pracy przez kierowców, a sieć handlowa pilnowała, by tak się stało. W efekcie Pan Paweł przez 3 miesiące nie mógł znaleźć w regionie nowej pracy.

Zmowy typu "no-poach" – cichy wróg pracownika

To, co mogło się wydarzyć, to tzw. no-poach agreements. To zakazane prawem porozumienia, w których firmy umawiają się, że nie będą zatrudniać pracowników konkurencji. Efekt? Brak możliwości podwyżki, brak mobilności zawodowej, a czasem wręcz bezrobocie.