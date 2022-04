Telewizja w nowym standardzie w kolejnych województwach

Naziemna telewizja cyfrowa przeszła na nowy standard nadawania w kolejnych województwach. Za nami drugi etap refarmingu pasma 700 MHz.

Prywatni nadawcy telewizyjni protestują i prowadzą bezowocne dyskusje z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, a tymczasem w Polsce nastąpił kolejny etap zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC. Tym razem dotyczy to województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zmieniły się również częstotliwości nadawania multipleksów MUX-1, MUX-2 i MUX-4 w związku z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz. To docelowo zostanie wykorzystane do świadczenia usług telekomunikacyjnych w technologii 5G.

Jak pisaliśmy miesiąc temu, zmiana standardu nadawania nie dotyczy multipleksu MUX-3, który obejmuje najważniejsze kanały telewizji publicznej. Zgodnie z decyzją UKE, MUX-3 może działać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku.

Zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w kolejnych województwach nastąpi 23 maja oraz 27 czerwca 2022 roku. Osoby, które nie posiadają w domu sprzętu potrafiącego odbierać telewizję naziemną w nowym standardzie, mogą się ubiegać o rządową dotację. Otrzymać można 250 zł w przypadku zakupu nowego telewizora oraz 100 zł w przypadku dekodera.

