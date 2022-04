Hammery tanieją na wiosnę. Kupić można też dekoder DVB-T2 z dopłatą

Firma mPTech zorganizowała wiosenną promocję wybranych urządzeń marki Hammer oraz techbite. Taniej można kupić wzmocnione telefony i smartfony w zestawach z dodatkowymi akcesoriami, a dla miłośników telewizji naziemnej jest dekoder DVB-T2.

Wiosenna oferta mPTech może być dobrą propozycją dla osób szukających okazji czy prezentu dla bliskiej osoby, a także lub dla tych, którzy chcą po prostu wymienić smartfon na nowy. To również szansa dla posiadaczy starszych odbiorników telewizyjnych, które nie pozwalają oglądać naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w nowym standardzie.

Smartfony Hammer w zestawach w niższej cenie

W sklepie internetowym firmy mPTech można znaleźć zestawy telefonów marki Hammer z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak zegarek Hammer Watch, uchwyt samochodowy czy ładowarka. Różnych zestawów jest 18, a wśród nich są między innymi:

Hammer Blade 5G + zegarek Hammer Watch w cenie 2699 zł (taniej o 149 zł),

Hammer Explorer Pro + zewnętrzna bateria Hammer z opcją powerbank w cenie 1799 zł (taniej o 369 zł),

Hammer Blade 3 + zegarek Hammer Watch w cenie 1848 zł (taniej o 349 zł),

Hammer Energy 2 + uchwyt i ładowarka samochodowa oraz szkło ochronne w cenie 799 zł (taniej o 110,90 zł).

Wszystkie promocyjne zestawy można znaleźć pod tym adresem.

Odrębna promocja dotyczy smartfonu Hammer Blade 3. Kupując ten model u partnera producenta lub w sklepie internetowym mPTech, można zgarnąć bezprzewodowe, douszne słuchawki JBL T110 BT o wartości około 100 zł zupełnie za darmo. Wystarczy po zakupie wypełnić formularz, zgłaszając się do akcji. Promocja trwa od 18 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku, a formularz można wypełnić do 14 lipca tego roku.

Z kolei w sieci Play kupując dowolny smartfon marki Hammer (niezależnie od taryfy), otrzymamy zegarek Hammer Watch w prezencie.

Dekoder DVB-T2 z dofinansowaniem rządowym

Proces zmiany sposobu nadawania kanałów w ramach naziemnej telewizji cyfrowej już się rozpoczął. Od 28 marca etapami zaczął obejmować województwa dolnośląskie, lubuskie i opolskie, a od 25 kwietnia obejmie kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. Z czasem nadawanie programów w nowym standardzie wkrótce będzie jedynym działającym. Kupując dekoder DVB-T2 techbite użytkownik zachowuje możliwość oglądania telewizji i zyskuje dostęp do wielu dodatkowych funkcji, a także nowych programów w jeszcze lepszej jakości.

Zakup dekodera z dofinansowaniem można zrealizować w sklepie internetowym firmy mPTech, w kontakcie z telefoniczną obsługą sklepu internetowego. Wykorzystując bon o wartości 100 zł wystarczy dopłacić 11 zł za przesyłkę kurierską i dekoder jest nasz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod tym adresem.

Zobacz: Hammery Blade 3 i Explorer Pro z certyfikatem Android Enterprise Recommended

Zobacz: Xiaomi Redmi 10C debiutuje w Polsce z promocją na start

