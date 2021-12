Hammery Blade 3 i Explorer Pro z certyfikatem Android Enterprise Recommended

Pancerne smartfony Hammer Blade 3 oraz Hammer Explorer Pro to kolejne modele z portfolio marki, certyfikowane przez Google. Co to oznacza dla użytkowników? Przede wszystkim obietnicę aktualizacji do nowszego Androida.

Jak zachwala producent, fakt, że te dwa modele znalazły się w programie Android Enterprise Recommended stanowi szczególną rekomendację dla przedsiębiorstw i organizacji. Ma to być również potwierdzenie tego, że urządzenia spełniają wymagania dotyczące funkcjonalności i oprogramowania, dzięki czemu sprawdzą się jako smartfony używane do pracy.

Program Android Enterprise Recommended został stworzony, aby wyróżnić urządzenia mobilne, na których system Android i usługi oferowane przez Google działają zgodnie z oczekiwaniami ich twórców. Zapewniają komfort dla użytkowników i są rekomendowane do pracy w firmach. Dla producenta wiąże się to z koniecznością wdrażania aktualizacji systemowych Google oraz do aktualizacji do kolejnej pełnej wersji systemu Android, czyli w tym przypadku będzie to niestety dopiero Android 11.

Zobacz: Hammer Blade 5G w pełnej sprzedaży. Ile kosztuje pancerne 5G?

Jak przekonuje producent, na urządzenia rekomendowane przez Google szczególną uwagę powinni zwrócić przedsiębiorcy i osoby poszukujące telefonów służbowych dla pracowników. Program rekomenduje i wyróżnia te modele smartfonów, które oprócz powszechnie dostępnych funkcji umożliwiają także dopasowanie i wdrożenie ich do firmowych systemów.

Urządzenia Hammer są kompatybilne także z rozwiązaniem ZeroTouch, które jest dodatkową funkcją w programie AER. Umożliwia ona zdalne uruchomienie systemów EMM (Enterprise Mobility Management) oraz MDM (Mobile Device Management), które ułatwiają zdalne i masowe zarządzanie telefonami pracowników np. instalację tej samej aplikacji czy łączenie urządzeń w ekosystemy. Umożliwiają one także stworzenie niezależnych profili użytkowników np. prywatnego i służbowego lub korzystania z jednego smartfonu przez kilka osób, co jest przydatne w momencie pracy zmianowej, gdzie kilku pracowników ma dostęp do jednego urządzenia.

Obecnie programem Android Enterprise Recommended objęte są cztery urządzenia marki: Hammer Energy 2, Hammer Explorer, Hammer Blade 3 oraz Hammer Explorer Pro.

Zobacz: Hammer Explorer Pro: mój prawie ulubiony pancernik

Zobacz: Hammer Blade 3: lekki pancernik z eSIM i dużym ekranem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mPTech