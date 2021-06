Telewizja CDA TV wystartuje już w te wakacje

CDA uruchomi usługę transmisji telewizji w modelu OTT. Spółka uzyskała w kwietniu tego roku wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz zawarła stosowne umowy z poszczególnymi stacjami i dostawcami. Nowa usługa o nazwie CDA TV wraz z planami taryfowymi zostanie zaprezentowana i uruchomiona jeszcze w te wakacje.

Spółka CDA S.A. - właściciel usługi CDA Premium, platformy z filmami na życzenie, oraz serwisu cda.pl – zawarła z kilkudziesięcioma podmiotami umowy licencyjne na dystrybucję sygnału telewizyjnego w modelu OTT (telewizja linearna w technologii Over-The-Top). Wśród partnerów są między innymi tacy nadawcy BBC Studios Distribution Ltd., A+E Networks UK, Kino Polska TV S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. oraz wielu innych.

Nowa usługa dostępu do telewizji będzie nosiła nazwę CDA TV. Szczegółowe plany, dostępne w nich stacje oraz ceny zostaną zaprezentowane w momencie uruchomienia usługi, co nastąpi jeszcze w trakcie tych wakacji. Usługa CDA TV będzie dostępna w modelu subskrypcyjnym tak jak i CDA Premium. Dzięki temu widzowie zyskają możliwość korzystania z telewizji bez konieczności wiązania się długoterminowymi umowami.

W kwietniu br. spółka CDA S.A. podpisała umowę ze spółką SGT, która zapewnia CDA dostęp do systemu dystrybucji sygnału telewizyjnego oraz integrację z infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług dostępu do telewizji, a w maju nawiązała współpracę z fundacją „Nasza Wizja”. Również w kwietniu spółka CDA S.A. została wpisana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Nowa usługa CDA TV dostępna będzie na stronie http://www.cda.pl/tv oraz poprzez aplikację CDA dedykowaną dla urządzeń mobilnych oraz Smart TV.

Źródło zdjęć: CDA

Źródło tekstu: CDA S.A.