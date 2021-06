Discovery+ Originals w Playerze – nowa porcja filmów i seriali dokumentalnych

Player.pl powiększa swoją bibliotekę o nowe filmy i seriale dokumentalne w ramach marki discovery+ Originals. W czerwcu zadebiutowało 7 nowych, premierowych tytułów.

Oferta Playera rozwija się bardzo dynamicznie, a w raz rozwojem oferty Discovery, serwis stale dodaje do swojej biblioteki nowe filmy discovery+ Originals. Są to produkcje dokumentalne typu premium, tworzone specjalnie na potrzeby serwisu VOD. Od początku roku na platformę player.pl trafiło już 60 takich tytułów, w tym: „Donald Trump: Sztuka kłamstwa”, „Lady Gucci: historia czarnej wdowy”, „Filip. Król bez korony”, „Liverpool: Powrót mistrzów” oraz głośny i doceniony obraz „Francesco”. Na przełomie czerwca i maja kolekcja powiększyła się o kolejne 7 tytułów.

Zobacz: Player.pl już wyłącznie z płatnymi pakietami

Zobacz: W Playerze będzie dostępna kolekcja discovery+ Originals

Być jak Sabrina

Serena Williams słynie z bezkompromisowej gry na korcie tenisowym. Równie bezkompromisowa jest, chroniąc swoje życie prywatne. To jej praca ma być jej wizytówką! Dla discovery+ zrobiła wyjątek, dając fanom możliwość bliższego poznania najważniejszych momentów z jej kariery. Seria „Być jak Serena” zabiera widzów w intymną podróż po życiu zawodowym i osobistym legendy tenisa, śledząc m.in. jej ciążę, macierzyństwo oraz powrót na kort w wielkim stylu! Ta pięcioodcinkowa seria– wyprodukowana przez HBO Sports i IMG's Original Content – została nominowana do nagrody Emmy.

Seria „Być jak Serena” stała się bardzo bliska mojemu sercu – w naprawdę uczciwy sposób uchwyciła moje życie podczas jednych z najbardziej niezapomnianych i wymagających chwil. Produkcja jest dla mnie hołdem dla wszystkich kobiet, które wróciły do pracy – lub w moim przypadku na kort – po zostaniu matką. Jestem podekscytowana, że fani będą mieli okazję poznać moją historię"

– powiedziała Serena Williams

Federer i Nadal - bogowie tenisa

Roger Federer i Rafael Nadal to z pewnością najbardziej znane nazwiska męskiego tenisa ostatnich lat. Wielokrotnie stawali naprzeciwko siebie na najważniejszych kortach świata, a ich rywalizacja zawsze rozpalała publiczność do czerwoności. Film dokumentalny „Federer i Nadal – bogowie tenisa” to powrót do jednego z najbardziej znanych pojedynków – finału turnieju w Wimbledonie w 2008 r, który przeszedł do historii rozgrywek jako najbardziej zaciekły mecz w karierze obu sportowców. Do dziś nazywanego przez niektórych najpiękniejszym spotkanie tenisowym w historii tej dyscypliny. Film dodatkowo wzbogacą wywiady z tymi legendami tenisa, które odsłonią nam kulisy zdrowej rywalizacji.

Powrót do przyszłości: DeLorean

Najbardziej znany globtroter Discovery – Josh Gates – wyrusza w podróż swego życia. Razem z Christopherem Lloydem, znanym jako Dr. Emmett "Doc" Brown z filmu „Powrót do przyszłości” - rozpoczynają poszukiwania legendarnego samochodu, który na zawsze zapisał się w historii Hollywood. - Wehikułu czasu DeLorean, bo o nim mowa, ma trafić do aktora Michaela J. Foxa. Czy uda im się odnaleźć motoryzacyjną perełkę kina?

Gamestop - amatorzy kontra Wall Street

„GameStop: Amatorzy kontra Wall Street” to kolejna głośna międzynarodowa produkcja discovery+ Originals. Film dokumentalny rekonstruuje wydarzenia z początku 2021 roku, kiedy grupa młodych i niedoświadczonych inwestorów wygrała w giełdowej grze z rekinami finansów. Niecodziennemu starciu uważnie przygląda się prawdziwy „Wilk z Wall Street” Jordan Belfort, który tłumaczy, jak amatorzy handlujący w mediach społecznościowych zjednoczyli się i wstrząsnęli rynkiem maklerskim. Film po raz pierwszy zadebiutował w Polsce 23 kwietnia w TVN24 GO, teraz dostępny jest także na Playerze.

Gang surykatek

To opowieść o wyjątkowych surykatkach i przygodzie ich życia. Zwierzęta padły ofiarami nielegalnego handlu.. Uratowane z rąk przestępców przeszły rehabilitację, a teraz wracają w rodzinne strony, na pustynię Kalahari. Ta sześcioodcinkowa seria z surykatkami w rolach głównych przedstawia losy zwierząt adaptujących się do życia na wolności.

Świńskie miss

W serii „Świńskie miss” widzowie zajrzą za kulisy ekstremalnego świata konkursów i pokazów świń – jednej z najpopularniejszych rozrywek w Teksasie. Program pokaże rywalizację dwóch znanych rodzin-hodowców: Baleros, którzy od lat są na topie w tym biznesie; i aspirujących do tytułu dynastii hodowli świń Rhinów. Dwa rody przemierzają Teksas, rywalizując o duże nagrody: pieniądze, stypendia, błyszczące klamry do paska - symbol zwycięzcców – a także prawo do przechwałek, które wiąże się ze zdobyciem tytułu miss. Nie daj się zwieść południowemu uśmiechowi i gościnności – stawka jest wysoka, a rywalizacja bezwzględna! W końcu gra toczy się o naprawdę wysoką stawkę - dziedzictwo, tradycje rodzinne, reputacja i tysiące dolarów. Niech wygra najlepszy!

Sean Penn - na ratunek Haiti

„Sean Penn – na ratunek Haiti” to poruszający zapis dwóch wizyt aktora i grupy wolontariuszy na wyspie, którą nawiedziło wyjątkowo silne trzęsienie ziemi w 2010 r. Pierwsza odbyła się zaraz po tragicznych wydarzeniach, druga – dekadę później. To opowieść o tym, jak małe czyny są często początkiem wielkich działań. Jedna wizyta na Haiti zmieniła życie hollywoodzkiego aktora na zawsze. To, co w 2010 r. miało być jedynie dwutygodniową misją ratowniczą, po której miał nastąpić powrót do amerykańskiej fabryki marzeń, stało się życiową misją Penna. Jej efektem jest powstanie organizacji o nazwie CORE (dawniej J/P HRO), założyciela największego obozu dla przesiedleńców na całej wyspie. Film miał swoją polską premierę w TVN24 GO, a od 14 czerwca zadebiutuje w Player.pl.

Zobacz: Telewizja Orange: Oglądaj mecze piłkarskich Mistrzostw Europy bez dodatkowych opłat

Zobacz: „Kibicuj naszym”, czyli nowa promocja w Cyfrowym Polsacie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TVN Grupa Discovery

Źródło tekstu: TVN Grupa Discovery