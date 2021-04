Serwis CDA podzielił się informacjami na temat filmów, które zadebiutują tam w maju 2021 roku. Do oferty CDA Premium trafią propozycji dla miłośników kina postapokaliptycznego, a także coś dla tych, którzy lubia się pośmiać.

Przed nami majówka, więc przyda się podręczna lista filmów i seriali, które będziemy mogli obejrzeć w telewizji lub ulubionym serwisie VoD. Oto majowe nowości w CDA Premium. Niektóre z tych pozycji zostaną udostępnione jeszcze dzisiaj lub jutro.

3022 (2019)

Wyobraźcie sobie. Jesteście na stacji kosmicznej, wyglądacie przez okno, a na Ziemi jest jedna wielka ciemność. Chwilę później kula ziemska eksploduje. W takiej sytuacji znaleźli się główni bohaterowie "3022". Emocje rosną powoli. Do głosu dochodzą uczucia i lęk. Film staje się jedną wielką psychoanalizą człowieka tkwiącego w ciemności, zimnie, próżni kosmicznej i z kończącymi się zapasami wszystkiego. W produkcji pojawia się kilka znanych serialowych twarzy, np. Omar Epps i Jorja Fox. Jest co najmniej kilka powodów, aby ten film obejrzeć.

Trickster (serial)

Ten serial to mroczna i humorystyczna opowieść o dojrzewaniu. Nastolatek Jared utrzymuje swoją "trudną" rodzinę handlując narkotykami. Przy okazji ich produkcji wdycha opary i doświadcza halucynacji, które nieźle mieszają w jego głowie oraz życiu. Nie są to jednak "zwykłe" halucynacje, a ich źródłem niekoniecznie są narkotykowe opary. Serial "Trickster" jest niezwykły, intensywny, zaskakujący, oryginalny. Przekonajcie się sami.

Głęboki wdech (2019)

Film dostępny w CDA Premium od 30 kwietnia. Marina jest kobietą po życiowych przejściach i nie wierzy już w prawdziwą miłość. Jednak odnajduje ją... w sporcie ekstremalnym. A konkretnie w nurkowaniu swobodnym (nurkowanie tak głęboko, jak to możliwe, na jednym oddechu). Marina okazuje się wielkim talentem, ale gdy zanurza się w głębiny oceanu jej podświadome lęki powracają jako wstrząsające wizje. Te złe myśli blokują ją i uniemożliwiają odniesienie sukcesu. "Głęboki wdech" to poruszająca historia, która pokazuje walkę człowieka z ciałem i umysłem. No i te podwodne sceny.

Tylko (2019)

Film dostępny w CDA Premium od 1 maja. Kometa uderza w Ziemię i uwalnia tajemniczego wirusa, który zabija tylko kobiety. Para, Will i Eva, ukrywa się w swoim wysterylizowanym mieszkaniu przed zabójczym wirusem oraz brutalnymi mężczyznami, którzy poszukują pozostałych przy życiu kobiet. "Tylko" jest propozycją, która ucieszy wszystkich fanów filmów postapokaliptycznych, ale nie tylko oni będą się na tym filmie dobrze bawić.

The Divide (2012)

Bardzo mocny, psychologiczny thriller. Świetnie zbudowany mroczny nastrój. Film pokazuje najciemniejszą stronę ludzkiej natury wywołaną apokaliptyczną sytuacją. Nowy Jork zostaje zniszczony przez atak nuklearny. Grupa kilku osób chowa się w piwnicy pewnego budynku i czeka na pomoc. Do ocalałych dociera zespół uzbrojonych ludzi ubranych w kombinezony. Jednak przybyli osobnicy nie są grupą ratunkową. The Divide to film dla ludzi o mocnych nerwach.

Truman (2015)

Motto tego filmu: "W życiu liczy się przyjaźń". "Truman" to na pozór bardzo zwyczajna opowieść, która rozgrywa się w niecały tydzień. Tomás, wieloletni przyjaciel Juliana, odwiedza swojego kolegę w Madrycie. Julián od roku jest chory na raka i ostatecznie zdecydował się przerwać leczenie. Przyjaciele spotykają się, aby spędzić razem kilka fantastycznych dni. Wiedzą, że to ich ostatnie spotkanie. Film wzruszający, zabawny, mądry. Opowiedziany prostymi słowami. A tytułowy Truman, to... wierny do końca pies Juliana.

The Ninth (2021)

Petersburg, koniec XIX wieku. Miasto ogarnęło szaleństwo na punkcie okultyzmu i ezoteryki. Pewnego dnia pojawia się w Petersburgu brytyjskie medium, Olivia Reed, która gromadzi tłumy na swoich publicznych seansach spirytystycznych. Równocześnie w mieście dochodzi do serii rytualnych morderstw. Młode kobiety są porywane, a ich okaleczone ciała znajdują się w różnych częściach Petersburga. Zaczyna się śledztwo. Jaką rolę odegra w nim Olivia Reed? Klasyczny, ciekawy thriller o seryjnym zabójcy. Świetne zdjęcia i efekty specjalne. Przyznać trzeba, że rosyjskie produkcje są coraz ciekawsze.

Jak zostałem Rosjaninem (2021)

Po prostu zabawna komedia o perypetiach chińsko-rosyjskiej rodziny. Chińczyk Pen wybiera się do Moskwy, aby oświadczyć się Irinie. Ojciec dziewczyny nie przepada za tym i innymi kandydatami na zięcia. Robi wszystko, aby się ich pozbyć. Okazuje się jednak, że z Penem nie będzie tak łatwo. Z tego filmu można wiele dowiedzieć się o Rosjanach i ich mentalności, a więc dobry materiał na komedię. Zobaczcie "Jak zostałem Rosjaninem” i bawcie się dobrze.

Initiation (2021)

Ten film pokazuje, że horror jako gatunek ma się dobrze. A może coraz lepiej? Ginie młoda kobieta - uniwersytecka gwiazda sportu. To morderstwo rozpoczyna serię zdarzeń, które odkrywają mroczne sekrety uczelni. "Initiation" przynosi niejeden dreszcz emocji. Jest dużo krwi, wiertarki i inne podobne gadżety. Wszystko wymieszane ze współczesnymi mediami społecznościowymi, które w filmie odgrywają bardzo ważną, symboliczną rolę.

La vampira de Barcelona (2020)

Barcelona na początku XX wieku. Ginie, pochodząca z bogatej rodziny, Teresa Guitart. To wydarzenie wstrząsa całym krajem. Policja szybko ustala podejrzanego. Jest to Enriqueta Marti, nazwana przez prasę „Wampirzycą z Barcelony”. Odkryjemy trochę karty i powiemy Wam, że policja się myliła. Do zaskakującej prawdy dociera dziennikarz Sebastià Comas. Bardzo dobrze zrobiony film, dobry scenariusz i gra aktorska.

Źródło tekstu: CDA