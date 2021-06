CDA Premium poleca nowości z kina rosyjskiego

Rosyjska kinematografia zapisała się wielkimi literami w historii światowego kina. W CDA Premium znajdziemy wiele rosyjskich filmów i seriali, a katalog ten jest stale powiększany.

Iwan Groźny (2021) - serial

Historyczne produkcje z rozmachem to niewątpliwie mocna strona rosyjskiej kinematografii. Potwierdza to serial "Iwan Groźny", który niedawno pojawił się w katalogu CDA Premium. Iwan IV Groźny (1530-1584) to chyba najbardziej kontrowersyjna postać w historii Rosji i wielka zagadka zarazem. Za jego panowania tortury i egzekucje były na porządku dziennym, a w swoim okrucieństwie zaszedł tak daleko, że zamordował własnego syna. 8-odcinkowy serial jest próbą zrozumienia krwawej działalności Iwana Groźnego i zajrzenia w mroczny labirynt

jego duszy. Bardzo udana produkcja.

Koma (2019)

Ta rosyjska produkcja science-fiction kosztowała 4 mln dolarów. W tak stosunkowo skromnym budżecie, udało się zrobić film na bardzo wysokim poziomie. To udana mieszanka Incepcji i Matrixa, a więc klasyki kina s-f. Na uwagę zasługuje oryginalna fabuła, która idealnie wpisała się w niezłe efekty specjalne. Po tajemniczym wypadku młody mężczyzna odzyskuje świadomość w świecie, który opiera się na wspomnieniach ludzi znajdujących się w głębokiej śpiączce. Film wciąga, daje do myślenia i zachwyca. Bez przemocy, morza krwi i scen seksu.

Zobacz: Majowe nowości w CDA Premium

Zobacz: Duży wzrost subskrypcji premium. Serwis CDA podsumowuje rok 2020

The Balkan Line (2019)

Po zbombardowaniu Jugosławii przez NATO w 1999 roku armia jugosłowiańska wycofuje się z regionu Kosowa, pozostawiając Serbów na łasce albańskich terrorystów. Zaczynają się rabunki, masowe zabójstwa i handel ludzkimi organami. Kolejny mocny film o Bałkanach, ale z innej perspektywy. Innej niż hollywoodzka. Obraz jest pełen bólu i cierpienia narodu serbskiego, do czego nie jesteśmy w kinie przyzwyczajeni. „The Balkan Line” to bardzo płynna narracja i napięcie budowane do samego końca. Porządnie zrobiony film akcji/wojenny.

Za lustrem (2020)

Dwie siostry zauważają, że wszystkie lustra w domu ich ciotki są zakryte lub schowane. Kiedy jedna z nich trafia na lustro w piwnicy, nieświadomie uwalnia demona. Horror, ale nietypowy i inny niż większość ociekających krwią produkcji. Ciekawa historia, dobrze opowiedziana i zagrana, z wieloma zwrotami akcji. Film dla miłośników wyważonych, klasycznych rozwiązań w filmach grozy.

Legenda o Kołowracie (2017)

I kolejna dobra rosyjska produkcja historyczna. Ruś, XIII wiek. Legendarna bitwa, w której siedemnastu wojowników broni swojej ziemi przed armią żołnierzy mongolskiego przywódcy Batu Khana. Wspaniała opowieść oparta na historycznych faktach. "Legenda o Kołowracie" zrobiona jest w hollywoodzkim stylu. Świetne zdjęcia, dobra gra aktorska i dbałość o szczegóły. Film robi wielkie wrażenie.

Wiking (2016)

Ruś Kijowska, koniec X wieku. Po śmierci ojca młody książę Wikingów Władimir Nowogrodzki zostaje zmuszony do emigracji przez zamarznięte morze. To ucieczka przed zdradzieckim przyrodnim bratem. Piękna, epicka opowieść o Rusi Kijowskiej, jej słowiańskim dziedzictwie i związkach z Wikingami. Znakomita produkcja z pięknymi zdjęciami. Trzeba to zobaczyć.

Jeżeli lubicie rosyjskie kino, to w CDA Premium znajdziecie wiele bardzo dobrych tej produkcji. Zróżnicowanych gatunkowo i o różnym przekroju, od lekkich komedii, przez robione z rozmachem kino akcji i s-f, wciągające seriale, po nagradzane dramaty i filmy obyczajowe. Więcej dobrych, rosyjskich filmów znajdziecie pod adresem www.cda.pl/premium/rosja.

Zobacz: Discovery+ Originals w Playerze – nowa porcja filmów i seriali dokumentalnych

Zobacz: Netflix Originals: nowe filmy i seriale do obejrzenia w czerwcu 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CDA

Źródło tekstu: CDA