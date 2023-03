Polacy nie chcą TVP na jedynce. Wybieramy inaczej

Rząd chce, aby kanały Telewizji Polskiej miały uprzywilejowaną pozycję na listach w naszych telewizorach. Polacy jednak nie do końca zgadzają się z politykami PIS-u.

W Polsce trwa procedowanie ustawy prawo komunikacji elektronicznej. Jej projekt określa, iż zasadą "must carry/must offer" obowiązkowo objęte będą tylko kanały Telewizji Polskiej, takie jak TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Info oraz TVP Kultura. Usunięte z listy zostały za to TVN, Polsat, TV 4 oraz TV Puls. Jeśli nowe przepisy – tzw. Lex Pilot – wejdą w życie, to w układzie kanałów na przykład na dekoderach pozycje od 1 do 5 zajmą właśnie wymienione wcześniej kanały TVP. Cała reszta będzie się musiała zadowolić wyższymi numerami.

Rządowy pomysł wzbudza wielkie kontrowersje oraz protesty nadawców, oczywiście poza telewizją publiczną. Wyliczono również, ile to może kosztować – prawie 5 miliardów złotych.

Rząd PIS zapomniał jednak Polaków, jakie jest ich zdanie na temat wprowadzanych zmian. Na szczęście zrobił to ktoś inny.

TVP1 pod jedynką na pilocie? Raczej nie

Agencja Wavemaker zapytała Polaków, jakie kanały telewizyjne chcieliby mieć na 5 pierwszych miejscach pilota. Gdyby to oni decydowali, pierwsza piątka wyglądałaby tak: Polsat, TVN, TVP1, TVP2 i TVN7. Co ciekawe, dwa pierwsze kanały na tej liście uzyskały w głosowaniu wyraźną przewagę nad pozostałymi. Dodać jeszcze należy, że w świeżo zakończonym badaniu Projekt Cyfrowizja VII widzowie wybierali swoje TOP 5 stacji z listy dostępnych w Polsce kanałów naziemnych, a więc tych, do których bezpłatny dostęp mogą mieć wszyscy lub większość polskich odbiorców TV.

Polscy widzowie za modelem a'la carte

Z przeprowadzonego badania wynika, że widzowie nie odnoszą się z entuzjazmem do koncepcji odgórnego przypisywania miejsc na pilotach kanałom publicznego nadawcy, wspiera ją ledwie co czwarty respondent. Co innego z telewizją sprzedawaną w modelu a’ la carte – czyli innym dyskutowanym w ramach Lex Pilot pomysłem. Tu zainteresowanie wzrosło, a ponad połowa badanych chciałaby swobodnie komponować swoje pakiety stacji.

Poprzez nasze badanie nie zabieramy głosu w toczącej się właśnie dyskusji o Lex Pilot, a jedynie wzbogacamy ją o perspektywę widzów. Mamy nadzieję, że ich głos będzie się liczył, a przyjęte rozwiązania pozytywnie wpłyną na rynek. Widać, że polscy widzowie cenią sobie wolność wyboru. Odbija się to zarówno w ich sceptycyzmie wobec zobowiązywania operatorów do przypisywania miejsc na pilocie konkretnym kanałom, jak i rosnącemu zainteresowaniu ofertą à la carte.

– skomentował Paweł Gala, CEO Wavemaker

A jakie stacje Polacy kupiliby najchętniej w modelu a'la carte? Pierwsza trójka to HBO, Canal+ i National Geographic Channel.

– podsumował Paweł Gala

