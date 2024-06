x-kom szaleje. Świetne smartfony w doskonałych cenach

Smartfony marki Infinix to na ogół atrakcyjne urządzenia, które świetnie wyglądają i mają wiele do zaoferowania swoim użytkownikom. Ich zakup może być jeszcze atrakcyjniejszy dzięki promocjom obniżającym cenę.

Infinix stosunkowo niedawno debiutował ze swoimi smartfonami na polskim rynku i zadomowił się na nim bardzo dobrze. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ jest to nieźle zaprojektowany i wykonany sprzęt, który oferuje swoim użytkownikom wiele unikalnych rozwiązań. To choćby bardzo rzadko spotykana u konkurencji przednia lampa błyskowa czy naprawdę szybkie ładowanie baterii.

Tym bardziej mogą cieszyć organizowane tu i tam promocje, które czynią zakup smartfonu marki Infinix jeszcze bardziej przystępnym i atrakcyjnym. Skorzystać możemy na przykład z oferty dostępnej w sieci handlowej x-kom.

Niższe ceny smartfonów Infinix

Aktualne promocje na smartfony marki Infinix w sklepie x-kom.pl sięgają nawet 210 zł, co oznacza obniżkę o około 20%. Oto, na jakie okazje możemy tam trafić:

maj 2023 205 g, 8.5 mm grubości 8 GB RAM 128 GB, microSD do 2000 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.78" - IPS LCD (1080 x 2460 px, 396 ppi) MediaTek Dimensity 6080, 2,40 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

marzec 2024 190 g, 7.75 mm grubości 12 GB RAM 256 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 32 Mpix 6.78" - AMOLED (1080 x 2436 px, 393 ppi) MediaTek Helio G99 Ultimate, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

grudzień 2023 199 g, 8.3 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD do 2000 GB - 108 Mpix + 2 Mpix + 0.08 Mpix + 32 Mpix 6.78" - IPS LCD (1080 x 2460 px, 396 ppi) MediaTek Helio G99, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

listopad 2023 184 g, 8.5 mm grubości 3 GB RAM 64 GB, microSD do 2000 GB - 13 Mpix + 0.08 Mpix + 8 Mpix 6.6" - IPS LCD (720 x 1612 px, 267 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

