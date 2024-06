Infinix Note 40 – teraz cała seria ma paski BMW

Infinix zaprezentował smartfony z serii Note 40 w wersji Racing Edition przygotowane we współpracy ze studiem Designworks należącym do Grupy BMW. To kolejna taka współpraca, ale tym razem telefony wyglądają bardziej dyskretnie.

Infinix współpracował z BMW Designworks już wcześniej, czego owocem był znany także z polskiego rynku Infinix Note 30 VIP Racing Edition. Tamten smartfon dość wyraźnie podkreślał swój charakter, a kontrastowa, czarno-czerwona obudowa ozdobiona była dodatkowo kolorowymi wstawkami nawiązującymi do pasków z rajdowych wersji BMW.

Zobacz: Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition jak BMW wjeżdża do Polski

Tym razem projektanci z Designworks wzięli na warsztat całą serię Infinix Note 40, czyli modele Note 40 Pro+ 5G, Note 40 Pro 5G, Note 40 Pro, Note 40 5G oraz Note 40.

Wszystkie zyskały podobny wygląd, bardziej stonowany w porównaniu do zeszłorocznego projektu. Obudowy telefonów w wersji Racing Edition mają srebrne kolory i zostały ozdobione podłużnymi żłobieniami naniesionymi w procesie druku UV. Linie pod wpływem światła zmienia swój odcień i połyskuje, a jednocześnie zapewnia lepszych uchwyt. Projektanci nazwali ten styl Wings of Speed, czyli Skrzydła Szybkości. Kolorowe paski BMW również są widoczne, ale zostały zredukowane do małych wstawek na wyspach aparatów.

Uzupełnieniem telefonów Infinix Note 40 w wersji Racing Edition są tapety i elementy UI nawiązujące do samochodów rajdowych, a także bogatsze niż w standardzie zestawy, uzupełnione o gadżety w stylu BMW (różne w zależności od modelu smartfonu).

Jak wynika z komunikatu firmy Infinix, seria Note 40 Racing Edition od dziś będzie dostępna na całym świecie. Nie wiadomo jednak, jakie są plany dotyczące polskiego rynku.

Zobacz: Infinix Note 40: piękny ekran AMOLED i ładowanie indukcyjne w super cenie (test)

Zobacz: Infinix Note 40 Pro ma (prawie) wszystko, czego potrzebujesz (test)

Źródło zdjęć: Infinix